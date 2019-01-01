سيطرة محلية ولاعبان وصدارة.. أشياء خسرها الزمالك بعد هزيمته من المصري

لم تدم سعادة جماهير نادي الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز طويلًا، فبعد استردادها من الأهلي في الجولة السابقة على طريقة "القط والفأر"، وضع المصري البورسعيدي بصمته في مسلسل الصراع على المقدمة، ليقلب الموازين رأسا على عقب.

وفي نتيجة مفاجأة، تمكن المصري من التغلب على أبناء حلمي زامورا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما، مساء أمس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، وتقدم الثنائى إسلام أبو سليمة، وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، ثم قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

خسائر بالجملة تكبدها الفريق الأبيض عقب هزيمته من المصري، فالأمر تخطى كونه مباراة عادية في مسابقات الدوري المصري، بل جاءت خسائرها حادة كالسيف، وقاصمة لظهر جماهير ميت عقبة، الذين أملوا في الفوز اليوم وتعزيز الاقتراب من درع الدولي.

الصدارة راحت

بعد الهزيمة من المصري خسر نادي الزمالك المركز الأول، حيث توقف رصيده عند النقطة 57 نقطة، ويستمر فى المركز الثانى خلف النادي الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة.

عودة المنافسة مع بيراميدز

هزيمة الزمالك جعلته يخسر تفوقه على نادي بيراميدز بتعادل في النقاط مع بيراميدز الذي فاز على الاتحاد السكندري، ليتساوى الفريقين برصيد 57 نقطة لكل منهما، فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

تفوق إيهاب جلال

بنتيجة 4 - 3، تفوق إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، فى المباريات التى قادها أمام القلعة البيضاء، والذي جاء آخرها بفوز الفريق البورسعيدى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليصبح بذلك عدد مواجهات إيهاب جلال أمام الزمالك 9 مباريات مع أندية "تليفونات بنى سويف، ومصر للمقاصة، والمصرى البورسعيدى"، حقق خلالها الفوز فى 4 مباريات، فيما خسر فى 3 مواجهات، بينما هيمن التعادل على لقاءين.

ضياع الهيمنة المحلية

منذ أكثر من 7 أشهر، لم يخسر الزمالك محليًا، وسيطر بشكل كبير محليًا، وتعد هزيمته أمام المصرى الأولى له محليا منذ 227 يومًا، حيث جاءت الخسارة الأولى للفريق الأبيض فى الدورى الجاري أمام النجوم إف سى، فى الأسبوع الرابع بالدورى بهدف من توقيع صلاح أمين، فى 27 أغسطس من العام الماضى.

خسارة لاعبين

خسر النادي الأبيض خدمات الحارس محمود جنش بعد أن تلقى الإنذار الثالث له، واللاعب التونسي حمدي النجاز بعد أن تلقى إنذارين، قبل أن يتم طردهما مباشرة بعد اللقاء.

فقدان الثقة إفريقيًَا

يستعد الزمالك لملاقاة نادي حسنية أغادير فى لقاء الإياب بدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية على استاد السويس، وبالتأكيد نتيجة مباراة المصري ستلقي بتأثيرها على لاعبي الأبيض، من تشتيت للذهن وانعدام للثقة في مواجهة الخصم المغربي، خاصة وأن الزمالك يحتاج للفوز لضمان التأهل.