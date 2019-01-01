يجذب انتباه الجهاز المناعي.. ابتكار لقاح جديد لعلاج "السرطان"

في خطوة جديدة ضمن الحرب على مرض السرطان، ابتكر باحثون نوعًا جديدًا من العلاج المناعي للسرطان، عن طريق حقن الأورام بمجموعة من المنشطات.

يعمل العلاج التجريبي على جذب انتباه الجهاز المناعي في الجسم، حتى يتمكن من رصد الخلايا السرطانية والتعامل معها بهدف تدميرها.

العلاج الجديد يعد طوق النجاة لمرضى الشكل المتطور من "ليمفوما اللاهودجكين"، التي تقاوم العلاج التقليدي، حيث يحول العلاج الجديد إلى "مصانع لقاح للسرطان"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

يتم اختبار العلاج حاليا على مجموعة متعددة من أنواع السرطان العنيدة، حيث يبدأ العلاج بحقن اثنين من المنشطات المناعية مباشرة في الورم، ويقوم المنشط الأول بتجنيد الخلايا المناعية المسماة "الخلايا ذات الزوائد"، في حين يقوم المنشط الثاني بتنشيط هذه الخلايا، ما يدفع إلى توجيه الخلايا التائية للجهاز المناعي لقتل الخلايا السرطانية وترك الخلايا السليمة دون أذى.ووقع الاختبار 11 مريضا يعانون من "ليمفوما اللاهودجكين" في المرحلة المتقدمة حتى الآن، في تجربة سريرية.

وعقب تلك التجارب، تمكن بعض هؤلاء المرضى من التخلص بشكل كامل من الأمراض الخبيثة والشائعة التي تصيب الجهاز اللمفي، لمدة شهور أو حتى سنوات.

وأدى هذا النجاح إلى تجربتين سريريتين إضافيتين، على المرضى المصابين بسرطان الثدي أو في الرأس والرقبة.