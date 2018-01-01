في ذكرى وفاته.. مرسي جميل عزيز يروي حكاية "سيرة الحب"

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الشاعر مرسي جميل عزيز

الشاعر مرسي جميل عزيز

كتب: حاتم سعيد حسن

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يعتبر مرسي جميل عزيز من أشهر شعراء الأغنية في الوطن العربي، وأغنياته حققت نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور العربي.

وتعاون "عزيز" خلال مسيرته الفنية مع كبار المطربين مثل "أم كلثوم، محمد عبدالوهاب، عبدالحليم حافظ، فيروز، فايزة أحمد"، وتميزت أغنياته برقتها وتعبيرها عن مشاعر الحب الحقيقية بشكل مميز.

كتب عدد من الأغاني الخاصة بالأفلام السينمائية، فقد شارك في كتابة أغنيات ما يقارب من 33 فيلما سينمائيا، وأشرف فنيا على الفيلم الاستعراضي "مولد يا دنيا" للمخرج الكبير حسين كمال.

وقدم مع كوكب الشرق 3 أغنيات من أنجح أغانيها، هي: "فات المعاد، ألف ليلة وليلة، سيرة الحب" وجميعهم من ألحان الموسيقار بليغ حمدي.

ويحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر مرسي جميل عزيز الذي فارق الحياة في 9 فبراير عام 1980، بعد رحلة طويلة مع الشعر والغناء.

وفي إحدى اللقاءات الإذاعية النادرة تحدث الشاعر مرسي جميل عزيز عن أغنية "سيرة الحب" التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم في عام 1964 ولحنها بليغ حمدي، قائلا: "لقائي بأم كلثوم كان عجيب للغاية، بعد كتابتي لعدد من الأغنيات طلبت مقابلتي ولكنني هربت من أول لقاء بيننا، ثم رشحني لها الملحن محمد الموجي فطلبتني أم كلثوم مرة أخرى، وبعد عدة جلسات للعمل هربت مرة أخرى".

وأضاف: "أم كلثوم قالت لي أنت عيان عايزين نوديك لدكتور أمراض نفسية، إزاي تقعد معايا مرتين وتهرب"، وعرض عليها مرسي جميل عزيز 3 مطالع للأغنية لتختار منهم واحدة تغنيها فأعجبت بالثلاثة وطلبت أن تغنيها جميعا، فظن "عزيز" أنها تجامله فطلب أن تختار أيا منهم ليبدأوا بها فتركت أم كلثوم له الاختيار، فاختار "عزيز" "طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب"، وفي البداية كان المرشح لوضع لحن الأغنية محمد الموجي إلا أنه حدثت خلافات بينه وبين أم كلثوم فلحنها بليغ حمدي. 

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