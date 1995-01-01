تغيّر مكان القطب الشمالي للأرض

أعلنت المراكز الوطنية للمعلومات البيئية (NCEI)، الاثنين الماضي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن القطب الشمالي للأرض تغيير مكانه رسميا.

وقالت "NCEI"، إن تحديث النموذج المغناطيسي لكوكب الأرض يتم كل 5 سنوات، وكان من المفترض تغيير النموذج الحالي خلال عام 2020، ولكن تحول القطب المغناطيسي الشمالي للأرض بمعدل حوالى 34 ميلاً في السنة من القطب الشمالي الكندي باتجاه سيبيريا، ما تسبب في تغير النموذج بشكل مبكر بسبب انعكاس الأقطاب.

وقال عالم الجيوفيزياء" سييران بيغان" في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، إن المجال المغناطيسي للأرض ينتج بسبب حركة السائل داخل لب الأرض ما يخلق تيارا إلكترونيات والذى يؤدي لتغير الأقطاب، وفقا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكدت "NCEI"، أن هذا التحديث خارج الدورة سيضمن الملاحة الآمنة للتطبيقات العسكرية والخطوط الجوية التجارية وعمليات البحث والإنقاذ وغيرها التي تعمل حول القطب الشمالي، حيث يؤثر النموذج المغناطيسي العالمي على العديد من العمليات، بما في ذلك الملاحة تحت سطح البحر العسكرية والبعثات الفضائية وخدمات GPS للهواتف الذكية ومدرجات المطار واتجاهات البوصلة.