عماد متعب عن كواليس اعتزاله: "كنت سايب الباب مفتوح للأهلي لآخر يوم"

اليوم AM 04:34
متعب وزوجته وابنائه تمارا وسليم

متعب وزوجته وابنائه تمارا وسليم

كتب: أحمد حامد دياب

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قال الكابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، إنه كان ينوي أن يستمر في اللعب للنادي الأهلي، ولم يك ينوي الاعتزال.

وأضاف متعب، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": "أنا كنت سايب الباب مفتوح والفرصة للنادي الأهلي لو كانوا عاوزيني ألعب كورة لآخر يوم ممضتش، وجالي أكتر من عرض في مصر".

وأوضح أن أكثر شيء صعب عليه قرار اعتزاله هو ابنته "تمارا"، التي كانت تطالبه دومًا بأن يلعب وأنها تتمنى أن تراه وهو يلعب ويحصل على البطولات مرة أخرى.

وأكد متعب أن البعد عن النادي الأهلي وجماهيره هو الأصعب عليه على الإطلاق، متابعا: "بقالي 23 سنة بلعب كورة في النادي الأهلي وده عمر طويل".

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