صور| منى فاروق ليست الأولى.. فنانون واجهوا خطر السجن "لأفعال فاضحة"

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطعا إباحيا انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما شبه عاريتين.

عاجل القبض على منى فاروق وشيما الحاج بسبب "الفيديو الفاضح"

ولا تعد تلك هي الحادثة الأولى التي تلقي بها الأجهزة الأمنية القبض على عاملين في مجال الفن والغناء بسبب أفعال فاضحة، وهو ما نستعرضه لكم في التقرير الآتي:

- رضا الفولي:

ضجة واسعة أثارها كليب تم بثه على عدد من القنوات الفضائية بعنوان "سيب إيدي"، الكليب احتوى على مشاهد خارجة عن الآداب العامة ومفردات خادشة للحياء.

خروج عن النص استدعى بعض المحامين لتقديم بلاغ ضد رضا الفولي وهي الراقصة التي ظهرت بالكليب، وضد وائل الصديق المغني ومخرج الكليب، ليحكم بالسحن عامًا في النهاية ضد الفولي، وحكم غيابي آخر بالسجن عام لـ"الصديق".

- شيما:

جدل آخر اصطحب فيديو كليب بعنوان "عندي ظروف" لمغنية تدعى شيما، احتوى على الكثير من الإيحاءات الجنسية والحركات الفاضحة، ما استدعى القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ومن ثم الحكم عليها بالحبس عامين.

- سعد الصغير:

في عام 2008، انتشر للفنان سعد الصغير مقاطع فيديو فاضحة على موقع اليوتيوب، أثناء تأديته لرقصات جنسية مع راقصات داخل أفراح شعبية، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه والتحقيق معه، ويحكم عليه بالحبس عام، قبل أن يستأنف على الحكم لتكتفي المحكمة بتغريمه مبلغ 300 جنيه.

- مطربو مهرجان "زقه زقة":

عاقبت محكمة جنح منشأة ناصر، أحمد محمد نافع ومحمود جمعة قرني، مطربي مهرجان "زقه زقة" بالحبس لمدة عامين، وألزمتهما بدفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأدانت المحكمة المتهمين بأداء أغنية ملئية بالإيحاءات الجنسية، وأنها تُعد فعلا فاضحا من الناحية القانونية.

- الراقصتان برديس وشاكيرا:

6 أشهر حبسا، هي العقوبة التي أصدرتها أمس محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحي، وأمانة سر سامي خليفة، على الراقصتين "شاكيرا وبرديس"، بطلتَي مجموعة من الكليبات الفاضحة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لاتهامهما بالتحريض على الفجور وإشاعة الفاحشة.

- الراقصة جوهرة:

انتشر للراقصة "إيكاترينا اندريفا"، وشهرتها جوهرة، بعض مقاطع الفيديو عبر موقع "الفيس بوك"، تظهر فيه وهي ترتدي بدلة رقص دون "شورت"، وهو الأمر الذي وضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأخلت النيابة سبيلها في النهاية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه بتهمة التحريض على الفسق بعد أن مثلت للتحقيق أمام النيابة العامة.