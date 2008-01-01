صور| منى فاروق ليست الأولى.. فنانون واجهوا خطر السجن "لأفعال فاضحة"

منذ 9 دقيقة
منى فاروق

منى فاروق

كتب: رامي مصطفى

أخبار متعلقة

"الممثلين": منى فاروق ليست عضو نقابة.. ولن نتدخل في المشكلة

"الممثلين": منى فاروق ليست عضو نقابة.. ولن نتدخل في المشكلة

كارولين عزمي عن القبض على منى فاروق: موقف صعب وتحتاج للدعم

كارولين عزمي عن القبض على منى فاروق: موقف صعب وتحتاج للدعم

عاجل| مصادر: جار تحديد مكان وصاحب فيديو منى فاروق وشيما الحاج

عاجل| مصادر: جار تحديد مكان وصاحب فيديو منى فاروق وشيما الحاج

بالفيديو| منى فاروق.. بدأت بـ"الخلبوص" وانتهت بـ"الكلبوش"

بالفيديو| منى فاروق.. بدأت بـ"الخلبوص" وانتهت بـ"الكلبوش"

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطعا إباحيا انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما شبه عاريتين.

عاجل القبض على منى فاروق وشيما الحاج بسبب "الفيديو الفاضح"

ولا تعد تلك هي الحادثة الأولى التي تلقي بها الأجهزة الأمنية القبض على عاملين في مجال الفن والغناء بسبب أفعال فاضحة، وهو ما نستعرضه لكم في التقرير الآتي:

- رضا الفولي:

ضجة واسعة أثارها كليب تم بثه على عدد من القنوات الفضائية بعنوان "سيب إيدي"، الكليب احتوى على مشاهد خارجة عن الآداب العامة ومفردات خادشة للحياء.

خروج عن النص استدعى بعض المحامين لتقديم بلاغ ضد رضا الفولي وهي الراقصة التي ظهرت بالكليب، وضد وائل الصديق المغني ومخرج الكليب، ليحكم بالسحن عامًا في النهاية ضد الفولي، وحكم غيابي آخر بالسجن عام لـ"الصديق".

- شيما:

جدل آخر اصطحب فيديو كليب بعنوان "عندي ظروف" لمغنية تدعى شيما، احتوى على الكثير من الإيحاءات الجنسية والحركات الفاضحة، ما استدعى القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ومن ثم الحكم عليها بالحبس عامين.

- سعد الصغير:

في عام 2008، انتشر للفنان سعد الصغير مقاطع فيديو فاضحة على موقع اليوتيوب، أثناء تأديته لرقصات جنسية مع راقصات داخل أفراح شعبية، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه والتحقيق معه، ويحكم عليه بالحبس عام، قبل أن يستأنف على الحكم لتكتفي المحكمة بتغريمه مبلغ 300 جنيه.

- مطربو مهرجان "زقه زقة":

عاقبت محكمة جنح منشأة ناصر، أحمد محمد نافع ومحمود جمعة قرني، مطربي مهرجان "زقه زقة" بالحبس لمدة عامين، وألزمتهما بدفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأدانت المحكمة المتهمين بأداء أغنية ملئية بالإيحاءات الجنسية، وأنها تُعد فعلا فاضحا من الناحية القانونية.

- الراقصتان برديس وشاكيرا:

6 أشهر حبسا، هي العقوبة التي أصدرتها أمس محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحي، وأمانة سر سامي خليفة، على الراقصتين "شاكيرا وبرديس"، بطلتَي مجموعة من الكليبات الفاضحة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لاتهامهما بالتحريض على الفجور وإشاعة الفاحشة.

- الراقصة جوهرة:

انتشر للراقصة "إيكاترينا اندريفا"، وشهرتها جوهرة، بعض مقاطع الفيديو عبر موقع "الفيس بوك"، تظهر فيه وهي ترتدي بدلة رقص دون "شورت"، وهو الأمر الذي وضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأخلت النيابة سبيلها في النهاية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه بتهمة التحريض على الفسق بعد أن مثلت للتحقيق أمام النيابة العامة.

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أهالي التجمع ومدينة نصر يتحدثون عن «دقائق الرعب» بسبب الرعد: «اتفزعنا»

أهالي التجمع ومدينة نصر يتحدثون عن «دقائق الرعب» بسبب الرعد: «اتفزعنا»

تداول عدد من سكان مناطق الشروق والتجمع الخامس و مدينة نصر ومصر الجديدة ومحيطها صور لموجة البرق التي تحدث في هذه المناطق الأن.
بالفيديو| إيقاف مذيع سعودي عن العمل بسبب دعوة "الله يسعدك"

بالفيديو| إيقاف مذيع سعودي عن العمل بسبب دعوة "الله يسعدك"

"الله يسعدك"، دعوة بسيطة من كلمتين، كانت سببًا في إيقاف مقدم برامج سعودي من قناة "دال" السعودية عن العمل.
شوبير يضرب رئيس الزمالك.. الكواليس الكاملة لـ"مشاجرة" اجتماع الجبلاية

شوبير يضرب رئيس الزمالك.. الكواليس الكاملة لـ"مشاجرة" اجتماع الجبلاية

شوبير يضرب رئيس الزمالك.. الكواليس الكاملة لـ"مشاجرة" اجتماع الجبلاية
مفاجأة سارة من «فيس بوك»: تفعيل خدمة حذف الرسائل من «ماسنجر»

مفاجأة سارة من «فيس بوك»: تفعيل خدمة حذف الرسائل من «ماسنجر»

أعلنت إدارة «فيس بوك»، اليوم، إطلاق ميزتها الجديدة التي طالما انتظرها رواد موقع التواصل الشهير وهي القدرة على حذف أي رسالة قمت بإرسالها عن طريق الخطأ في مدة لا
بالفيديو| حوادث ضرب رئيس الزمالك: "في كل ولاية علقة"

بالفيديو| حوادث ضرب رئيس الزمالك: "في كل ولاية علقة"

"خناقة" بين رئيس نادي الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، داخل مقر الاتحاد، تطورت لدرجة التطاول بالأيدي والسباب والشتائم فيما بينهما، حتى توجه "شوبير"..