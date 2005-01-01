بالفيديو| حوادث ضرب رئيس الزمالك: "في كل ولاية علقة"

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بالفيديو| حوادث ضرب رئيس الزمالك.. "في كل ولاية علقة"

بالفيديو| حوادث ضرب رئيس الزمالك.. "في كل ولاية علقة"

كتب: الوطن

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"ضرب بعد تصالح".. خناقات شوبير ورئيس الزمالك عرض مستمر

"ضرب بعد تصالح".. خناقات شوبير ورئيس الزمالك عرض مستمر

"خناقة" بين رئيس نادي الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، داخل مقر الاتحاد، تطورت حد التطاول بالأيدي والسباب والشتائم فيما بينهما، حتى توجه "شوبير" لرئيس الزمالك، وضربه أمام الجميع.

بدأت المشاجرة بعد مغادرة المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع الأندية الذي دعا له اتحاد الكرة، اعتراضًا على حضور رئيس الزمالك للاجتماع رغم إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ليثور رئيس الزمالك ويسب إدارة الأهلي وشوبير بعد محاولته إيقاف ثورته، وهو ما لم يقبله شوبير، وتشابكا بالأيدي.

ضرب شوبير لرئيس الزمالك، أمس، لم تك الأولى، ففي عام 2005 خلال الأزمة الشهيرة التي عصفت بنادي الزمالك بعد فوزه برئاسة النادي للمرة الأولى، اقتحم إسماعيل سليم نائب الرئيس، نادي الزمالك، وسط أنصاره بعد منعه من الدخول.

وتطورت الأمور بين مؤيدي وأنصار سليم ومؤيدي رئيس نادي الزمالك حد التشابك بالعصي و"المطاوي"، لتسفر الأحداث عن إصابة عددا كبيرا من الطرفين، بينهم إسماعيل سليم نفسه الذي أصيب بضربة "سكين" ونقل إلى المستشفى، كما نال رئيس الزمالك قسطا وافرا الصفعات واللكمات، وأفلت من الموت عندما حاول أحد مؤيدي سليم إلقاء لوحا زجاجيا كبيرا على رأسه، ولكنه نجا منه في اللحظة الأخيرة.

مرة أخرى، وبعد انتخابه رئيسًا عام 2014، دخل رئيس الزمالك في صدام مع الجماهير، ليعتدي عليه أحد شباب مشجعي الفريق بالضرب، أمام نادي الزمالك بعد خروجه من البوابة، وألقى عليه كيس يعتقد أنه مليء بالبول، ليحكم على الشاب بعد ذلك بالحبس لمدة عام.

 

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