بـ"6 لاعبين وهدف".. سيطرة "برازيلية" على الكلاسيكو "الإسباني"

انتهت بالأمس المواجهة الساخنة التي جمعت فريقي برشلونة وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في ذهاب نصف كأس ملك إسبانيا، والذي أقيم على ملعب الكامب نو.

لوكاس فاسكيز افتتح التسجيل مبكرًا لفريقه الريال بهدف في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل مالكوم فيليبي لبرشلونة بهدف في الدقيقة 58.

"كلاسيكو الأرض" كما يطلق على لقاءات الفريقين، نظرًا للاهتمام الواسع الذي تلقاه، شهد سيطرة برازيلية ملحوظة على أحداثه، أعادت إلى الأذهان مباريات شهدت تواجد عدد كبير من البرازيليين في السابق، وقتما تواجد رونالدو دي ليما وروبرتو كارلوس ورونالدينيو وغيرهم.

التواجد البرازيلي اقتسمه الفريقان فيما بينهم، حيث أقحم أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، 3 لاعبين برازيليين في تشكيلته الأساسية وهم أرثر ميلو لاعب الوسط، وفيليبي كوتينيو، والجناج مالكوم فيليبي.

فيما اعتمد سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على 3 لاعبين آخرين يحملون الجنسية البرازيلية، وهم الظهير الأيسر مارسيلو، والجناح فينيسيوس جونيور، في التشكيل الأساسي، وأقحم كاسيميرو كبديل في منتصف الشوط الثاني.

تواجد البرازيليين الكثيف في القمة الإسبانية، توجه اللاعب "مالكوم" بهدف التعادل لصالح فريقه برشلونة، لتكون محصلة المشاركة البرازيلية الليلة هي 6 لاعبين وهدف.