عداء أمريكي ينجو من هجوم أسد بطريقة استثنائية
نجح عداء أمريكي في النجاة من هجوم أسد جبلي في ولاية كولورادو الأمريكية خلال ممارسته الركض في منطقة جبلية.
ووفقًا لـ"سبوتنيك"، فإن العداء يعاني من جروح خطيرة في وجهه ومعصمه وذراعيه ورجليه وظهره جراء مواجهته للأسد، لكنها لا تشكل خطرا على حياته.
وصارع العداء الذي لم ينشر اسمه، الأسد وحرر نفسه من بين مخالبه وأنيابه ثم قتله دفاعا عن النفس، وكشفت الفحوصات أن ذكر الأسد الذي يزن 36 كيلوجراما، مات خنقا.
وتنتمي فصيلة الأسود الجبلية الأمريكية إلى عائلة السنوريات المفترسة، وتتواجد عبر الأمريكتين، من بريتيش كولومبيا وحتى الأرجنتين.
وتعتبر هجمات الأسود الجبلية على البشر نادرة الحدوث، وتحدث في المعتاد من جانب أسود مريضة أو جائعة.
وشدد على ضرورة أن يثبت الشخص الذي يتعرض لهجوم في مكانه ويواجه الأسد، بدلا من الفرار، مع استهداف نقاط ضعفه مثل العينين.
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