عداء أمريكي ينجو من هجوم أسد بطريقة استثنائية

اليوم AM 12:45
عداء أمريكي ينجو من هجوم أسد بطريقة استثنائية

عداء أمريكي ينجو من هجوم أسد بطريقة استثنائية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

"سبع" يهاجم مدرب أسد "كليب بشرى" ويصيبه بجرح قطعي

"سبع" يهاجم مدرب أسد "كليب بشرى" ويصيبه بجرح قطعي

بالفيديو| أسد بحر يتجول في ميناء روسي بحثا عن الطعام: «أكل العيش مر»

بالفيديو| أسد بحر يتجول في ميناء روسي بحثا عن الطعام: «أكل العيش مر»

أسد فولادكار لـ"الوطن": صورنا "قرمط بيتمرمط" في ظروف صعبة

أسد فولادكار لـ"الوطن": صورنا "قرمط بيتمرمط" في ظروف صعبة

بالصور| أسد يقتحم ستوديو "MBC مصر" ويحطم كوب سمير غانم

بالصور| أسد يقتحم ستوديو "MBC مصر" ويحطم كوب سمير غانم

نجح عداء أمريكي في النجاة من هجوم أسد جبلي في ولاية كولورادو الأمريكية خلال ممارسته الركض في منطقة جبلية.

ووفقًا لـ"سبوتنيك"، فإن العداء يعاني من جروح خطيرة في وجهه ومعصمه وذراعيه ورجليه وظهره جراء مواجهته للأسد، لكنها لا تشكل خطرا على حياته.

وصارع العداء الذي لم ينشر اسمه، الأسد وحرر نفسه من بين مخالبه وأنيابه ثم قتله دفاعا عن النفس، وكشفت الفحوصات أن ذكر الأسد الذي يزن 36 كيلوجراما، مات خنقا.

وتنتمي فصيلة الأسود الجبلية الأمريكية إلى عائلة السنوريات المفترسة، وتتواجد عبر الأمريكتين، من بريتيش كولومبيا وحتى الأرجنتين.

وتعتبر هجمات الأسود الجبلية على البشر نادرة الحدوث، وتحدث في المعتاد من جانب أسود مريضة أو جائعة.

وشدد على ضرورة أن يثبت الشخص الذي يتعرض لهجوم في مكانه ويواجه الأسد، بدلا من الفرار، مع استهداف نقاط ضعفه مثل العينين.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أهالي التجمع ومدينة نصر يتحدثون عن «دقائق الرعب» بسبب الرعد: «اتفزعنا»

أهالي التجمع ومدينة نصر يتحدثون عن «دقائق الرعب» بسبب الرعد: «اتفزعنا»

تداول عدد من سكان مناطق الشروق والتجمع الخامس و مدينة نصر ومصر الجديدة ومحيطها صور لموجة البرق التي تحدث في هذه المناطق الأن.
بالفيديو| إيقاف مذيع سعودي عن العمل بسبب دعوة "الله يسعدك"

بالفيديو| إيقاف مذيع سعودي عن العمل بسبب دعوة "الله يسعدك"

"الله يسعدك"، دعوة بسيطة من كلمتين، كانت سببًا في إيقاف مقدم برامج سعودي من قناة "دال" السعودية عن العمل.
مفاجأة سارة من «فيس بوك»: تفعيل خدمة حذف الرسائل من «ماسنجر»

مفاجأة سارة من «فيس بوك»: تفعيل خدمة حذف الرسائل من «ماسنجر»

أعلنت إدارة «فيس بوك»، اليوم، إطلاق ميزتها الجديدة التي طالما انتظرها رواد موقع التواصل الشهير وهي القدرة على حذف أي رسالة قمت بإرسالها عن طريق الخطأ في مدة لا
فيديو| من «فيلا الدكتور» لـ«الرعد».. حكاية «الأصوات المرعبة» في التجمع

فيديو| من «فيلا الدكتور» لـ«الرعد».. حكاية «الأصوات المرعبة» في التجمع

«أصوات مرعبة» تسببت في استيقاظ عدد كبير من سكان مناطق الشروق والتجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة ومحيطها،
"اللوحة التي مزقت نفسها" تعرض في ألمانيا

"اللوحة التي مزقت نفسها" تعرض في ألمانيا

تعرض في ألمانيا لوحة للرسام الشهير بانكسي، والتي كانت صدمت المشاهدين حين مزقت نفسها جزئيا بنفسها بعد بيعها في مزاد علني.