أحمد شوبير يتجاهل أزمته مع رئيس الزمالك خلال برنامجه

اليوم AM 12:42
أحمد شوبير

أحمد شوبير

كتب: عبد الرحمن خالد

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تجاهل الإعلامي أحمد شوبير حدوث مشادة بينه وبين رئيس الزمالك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع رؤساء الأندية لبحث العديد من النقاط منها أزمة مؤجلات النادي الأهلي.

وكشف "شوبير"، خلال تقديمه برنامج "ملاعب أون" المذاع عبر فضائية "ON SPORT"، تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة، قائلا إن الاجتماع تناول أزمة الملاعب التي ستقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر هذا العام، مؤكدا أن الأندية رحبت بقرارت الاتحاد.

وتابع أنه كان هناك رفض تام من جميع الأندية على فكرة إلغاء بطولة الدوري المصري.

وعلمت "الوطن" أن رئيس نادي الزمالك دخل في "خناقة" عنيفة مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، تطورت لدرجة التطاول بالأيدي والسباب والشتائم فيما بينهما، حتى توجه "شوبير" لرئيس الزمالك، وقام بضربه أمام الجميع.

وبدأت المشادة عندما دخل رئيس "الأبيض" لغرفة الاجتماعات، وقام خالد مرتجي من الاجتماع قائلًا: "أنا مش هحضر الاجتماع والشخص ده موجود ويا بشمهندس هاني موقفنا إنتم عارفينه"، ليرد عليه رئيس الزمالك: "إنت مين إنت، قبل ما تتكلم عني رجعوا فلوس تركي، يا حرامية الساعات".

وغادر "مرتجي" على الفور، ولم يرد على تطاول رئيس الزمالك، ليدخل أحمد شوبير في مشادة مع رئيس الأبيض قائلًا: "بلاش الشتيمة دي إنت رئيس نادي كبير، كفاية كده مش هنسكت على اللي إنت بتعمله"، ليرد رئيس الزمالك، قائلًا: "إنت لك عين تتكلم، كل اللي حصل منك لتركي أنا عارفه بالحرف الواحد، أنت عامل فيها حر لو أنت عايش في الدور رجع الفلوس والهدايا لتركي، والله ما هسيبك أنت بتقبض من محمد كامل بتاع بريزنتيشن".

وتطورت المشادة الكلامية، لخناقات بالأيدي بين الطرفين، وسط حالة من الذهول للحضور، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

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