علاج جديد لمرضي الاكتئاب.. برنامج خدمة ذاتية بالعربية على "الإنترنت"

في محاولة لإيجاد حلول لمرضى الاكتئاب، أطلق برنامج خدمة ذاتية مجانية باللغة العربية على الإنترنت لعلاج ومساعدة هؤلاء المرضى.

ومن شأن هذه الخدمة الجديدة أن تساعد الأشخاص الناطقين باللغة العربية والذين يعانون من الاكتئاب مجاناً، إذ يساعد برنامج المساعدة الذاتية المجانية "iFightDepression"، أو ما يعني باللغة العربية "أنا أحارب الاكتئاب" المرضى الذين يعانون من أشكال خفيفة أو غير حادة من الاكتئاب، لفهم حالتهم ومرضهم بشكل أفضل، كما يعرض البرنامج لهم تمارين عملية للحياة اليومية، بحسب ما أعلنته الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب أمس الثلاثاء في مدينة لايبزيغ بألمانيا بحسب "دويشته فيله".

وتستهدف النسخة العربية من البرنامج، الذي يتضمن 12 لغة مختلفة، بشكل رئيسي المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، وينبغي أن تساعد في تخطي الحواجز اللغوية، وتعويض نقص الإمدادات الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، تؤخذ الاختلافات الثقافية بعين الاعتبار، ففي الثقافة العربية، من غير المألوف أن يتم الكشف عن المشاكل الشخصية، والمشاعر لشخص خارج العائلة، بحسب ما أوضحه الدكتور وئام جلبوت، أحد المطورين المشاركين في البرنامج.

ووفقاً للجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب، يثبت البرنامج فعالية حقيقية توازي العلاج النفسي المنتظم خصوصاً إذا كان مصحوباً بتعليمات طبيب الأسرة.

لهذا السبب، لا يمكن استخدام برنامج "أنا أحارب الاكتئاب"، إلا بوجود مرافق علاجي، طبيب أو معالج نفسي مدرب ومؤهل في مجال العلاج النفسي، ومن الممكن للأطباء والمعالجين النفسيين أو الأخصائيين المشاركة مجاناً في التدريب على البرنامج ليصبحوا مؤهلين لمساعدة اللاجئين الذي يعانون من مرض الاكتئاب.