علاج جديد لمرضي الاكتئاب.. برنامج خدمة ذاتية بالعربية على "الإنترنت"

منذ 21 دقيقة
الاكتئاب

الاكتئاب

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بـ"السينما والقبلات والعناق".. طرق تخلصك من الاكتئاب

بـ"السينما والقبلات والعناق".. طرق تخلصك من الاكتئاب

دراسة: البطاطس تعاني من "الاكتئاب الشديد"

دراسة: البطاطس تعاني من "الاكتئاب الشديد"

حزنا على صديقه.. الاكتئاب يقتل "ألطف" كلب في العالم

حزنا على صديقه.. الاكتئاب يقتل "ألطف" كلب في العالم

طوله 5 أقدام ويعانقه.. تمساح ينقذ صاحبه من الاكتئاب

طوله 5 أقدام ويعانقه.. تمساح ينقذ صاحبه من الاكتئاب

في محاولة لإيجاد حلول لمرضى الاكتئاب، أطلق برنامج خدمة ذاتية مجانية باللغة العربية على الإنترنت لعلاج ومساعدة هؤلاء المرضى.

ومن شأن هذه الخدمة الجديدة أن تساعد الأشخاص الناطقين باللغة العربية والذين يعانون من الاكتئاب مجاناً، إذ يساعد برنامج المساعدة الذاتية المجانية "iFightDepression"، أو ما يعني باللغة العربية "أنا أحارب الاكتئاب" المرضى الذين يعانون من أشكال خفيفة أو غير حادة من الاكتئاب، لفهم حالتهم ومرضهم بشكل أفضل، كما يعرض البرنامج لهم تمارين عملية للحياة اليومية، بحسب ما أعلنته الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب أمس الثلاثاء في مدينة لايبزيغ بألمانيا بحسب "دويشته فيله".

وتستهدف النسخة العربية من البرنامج، الذي يتضمن 12 لغة مختلفة، بشكل رئيسي المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، وينبغي أن تساعد في تخطي الحواجز اللغوية، وتعويض نقص الإمدادات الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، تؤخذ الاختلافات الثقافية بعين الاعتبار، ففي الثقافة العربية، من غير المألوف أن يتم الكشف عن المشاكل الشخصية، والمشاعر لشخص خارج العائلة، بحسب ما أوضحه الدكتور وئام جلبوت، أحد المطورين المشاركين في البرنامج.

ووفقاً للجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب، يثبت البرنامج فعالية حقيقية توازي العلاج النفسي المنتظم خصوصاً إذا كان مصحوباً بتعليمات طبيب الأسرة.

لهذا السبب، لا يمكن استخدام برنامج "أنا أحارب الاكتئاب"، إلا بوجود مرافق علاجي، طبيب أو معالج نفسي مدرب ومؤهل في مجال العلاج النفسي، ومن الممكن للأطباء والمعالجين النفسيين أو الأخصائيين المشاركة مجاناً في التدريب على البرنامج ليصبحوا مؤهلين لمساعدة اللاجئين الذي يعانون من مرض الاكتئاب.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| هجوم وحشي من كلب على حصان يثير الغضب على مواقع التواصل

بالفيديو| هجوم وحشي من كلب على حصان يثير الغضب على مواقع التواصل

انتشر مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، يظهر هجوم شرس من كلب "بيتبول" على حصان بطريقة وحشية، ما أثار استياء المشاهدين بشكل كبير...
أهالي التجمع ومدينة نصر يتحدثون عن «دقائق الرعب» بسبب الرعد: «اتفزعنا»

أهالي التجمع ومدينة نصر يتحدثون عن «دقائق الرعب» بسبب الرعد: «اتفزعنا»

تداول عدد من سكان مناطق الشروق والتجمع الخامس و مدينة نصر ومصر الجديدة ومحيطها صور لموجة البرق التي تحدث في هذه المناطق الأن.
"ميرور" البريطانية: سيدة تطبخ "عضو زوجها" مع المكرونة جزاء الخيانة

"ميرور" البريطانية: سيدة تطبخ "عضو زوجها" مع المكرونة جزاء الخيانة

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم، أنه انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص مجهول "يتألم"، بعدما انتقمت منه زوجته بشده وقطعت عضوه الذكري وطهته
مفاجأة سارة من «فيس بوك»: تفعيل خدمة حذف الرسائل من «ماسنجر»

مفاجأة سارة من «فيس بوك»: تفعيل خدمة حذف الرسائل من «ماسنجر»

أعلنت إدارة «فيس بوك»، اليوم، إطلاق ميزتها الجديدة التي طالما انتظرها رواد موقع التواصل الشهير وهي القدرة على حذف أي رسالة قمت بإرسالها عن طريق الخطأ في مدة لا
بالفيديو| إيقاف مذيع سعودي عن العمل بسبب دعوة "الله يسعدك"

بالفيديو| إيقاف مذيع سعودي عن العمل بسبب دعوة "الله يسعدك"

"الله يسعدك"، دعوة بسيطة من كلمتين، كانت سببًا في إيقاف مقدم برامج سعودي من قناة "دال" السعودية عن العمل.