فريق من الهواة يلتقطون صورة للكرة الأرضية بالقمر الصناعي

استطاع فريق من الهواة التقاط صورة مذهلة على نحو غير عادي للكرة الأرضية، مستخدمين القمر الصناعي الصيني "لونغجيانج -2"، الذي يدور حاليا حول القمر.

ورغم أن الإنسان قد لا يكون قادرا على النظر مباشرة إلى الجانب البعيد من القمر، من نقاط المراقبة أو المراصد الفلكية، حتى العملاقة منها، على الأرض، ولكن هذه الصورة التي تحبس الأنفاس قد تكون الأفضل للأرض على الإطلاق.

وعمل فريق هواة اللاسلكي بتحميل الصورة باستخدام مرصد دوينجيلو اللاسلكي في هولندا، مستخدمين القمر الصناعي الصيني الذي التقط المشهد الجميل للكرة الأرضية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ورصدت الصورة في الثالث من فبراير الحالي، وهي أحدث جهد ومحاولة بالتعاون مع جامعة هاربين للتقنية الصينية، التي أطلقت قمرين صناعيين صغيرين في الربيع الماضي مع القمر الصناعي الصيني كويكياو.

وبينما فقد أحد القمرين الصناعيين الصغيرين، واصل القمر الصناعي الصيني العمل، لكنه توقف عن العمل مؤقتا خلال فترة هبوط المسبار الصيني "تشانج إي 4" على الجانب البعيد من القمر، قبل أن يعاد للعمل مرة أخرى لاحقا.

فيما قال عالم الفلك سيس باسا، في موقع "بلوج بوست" المعني بمتابعة هذا القمر الصناعي، إن أول فرصة لالتقاط صورة تجمع كلا من الأرض والقمر معا كانت في الثالث من فبراير، موضحا أنه تم تنزيل الصورة بواسطة مرصد دوينجلوو الفلكي في الرابع من فبراير.

وتعد هذه الصورة هي أول صورة من نوعها تلتقط للقمر والأرض في مشهد واحد معا، وجاءت بعد محاولات عدة استمرت على مدى شهور.

وسبق ونجح الفريق نفسه من التقاط صورة للأرض لكنها كانت بعيدة جدا كما أنها أظهرت جانبا من سطح القمر وليس القمر كله.

ينوه إلى أنه تم تزويد القمر الصناعي بجهاز إرسال واستقبال لاسلكي يسمح بالتواصل مع هواة اللاسلكي على الأرض، والصورة التي التقطها فريق الهواة وتجمع القمر والأرض بلقطة.