فيديو| الشرطة تبحث عن "مشاغب الهالوين" تشاجر في متجر أمريكي

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مشاجرة في أحد المتاجر الأمريكية

مشاجرة في أحد المتاجر الأمريكية

كتب: حاتم سعيد حسن

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تبحث الشرطة في ولاية ويسكونسن الأمريكية عن مشتبه به افتعل مشاجرة في متجر ليلة عيد الهالوين مما تسبب في إضرار بمئات الدولارات.

وبالرغم من مرور شهرين على الحادث إلا أنه نشرت الشرطة مقطع فيديو بغرض التوصل إلي المشتبه به، وتظهر لقطات كاميرات المراقبة رجل وامرأة يقتربان من عامل بالمطعم الملحق بالمتجر ويبدأ المشتبه به في الشكوى قبل أن يبدأ في الشجار مع طباخ بالمطعم يبلغ من العمر 16 عامًا، وفقا لـ"فوكس نيوز".

وبدأ الرجل المشتبه به في ضرب الشاب الذي حاول أن ينسحب وتوصلت المرأة التي كانت بصحبة الرجل في النهاية إلى فض الشجار.

وقال شرطي بشرطة جيرمانتاون "أنه أمر مزعج للغاية، من الواضح أنه تم التعامل معه بالطريقة غير الصحيحة، نحن نحاول فقط حل القضية".

وفي بيان أصدرت إدارة المتجر أنها تتعاون مع تحقيق الشرطة وأضاف البيان "نفتخر بأن المتجر الخاص بنا يوفر بيئة مريحة وصديقة للعائلة بعيدًا عن المنزل وإن سلامة موظفينا وضيوفنا هي أولويتنا القصوى ونحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات في تحقيقاتهم الجارية بشأن الحادث".

وطالبت الشرطة أي شخص لديه معلومات للمساعدة في التعرف إلى المشتبه به الاتصال بهم فورًا.

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