"هنري".. أول روبوت جنسي ذكي للنساء

شرعت شركة "Realbotix" في إنتاج أول روبوتات "ذكور" جنسية ذكية، قادرة على المحادثة والمزاح وأمور اجتماعية وجنسية أخرى.

الشركة المختصة بصناعة الروبوتات الذكية الجنسية، أطلقت اسم "هنري" على نموذجها الأول من ذكور الروبوتات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وستتيح الشركة للزبائن الذين سيشترون هذه الروبوتات من تخصيص بيانات الروبوت الخاص بهم من حيث الشكل الخارجي، ومواصفاته الجسدية الأخرى التي تصنع من السيليكون عادة، وستطلق الشركة ثلاثة نماذج أخرى من الروبوتات الذكور، غير هنري، أطلق عليها: مايكل وميك ونيث.

وقال مؤسسس شركة "Realbotix"، مات ماكمالين: "لقد تلقينا من النساء طلبات وحجوزات على الروبوتات الذكور أكثر من المتوقع، ليس لممارسة الجنس فحسب.. وإنما ممن يردن شريكا يمكنهن التحدث معه أيضا".

وأضاف ماكمالين، أن الروبوت هنري يمكنه الاستماع وحفظ كل ما يقال له، ولكن لا ينبغي على أحد أن يتوقع منه أن يحمل القمامة أو يصلح المغسلة وما إلى ذلك من الأمور المنزلية.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن قيمة الروبوت الجنسي الذكري تبلغ 10 آلاف دولار فقط.