صينية ترتكب جريمة لتختبر حب زوجها

يهتم المجتمع الصيني كله بقضية طفل مفقود أعلنت أسرته عن مكافأة قدرها 500 ألف ين (75 ألف دولار) لمن يدل على مكانه.

إحدى ساكنات مدينة يونجين في مقاطعة تشيجيانج قامت بحيلة "خطف ابنها"، للتأكد مما إذا كان زوجها سيشعر بالقلق عليها وعلى ابنها- وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وذهبت المرأة الصينية، بعد خلاف مع زوجها، إلى مدرسة ابنهما، وطلبت منه الانتظار في سيارة أخرى، وذهبت هي إلى الشرطة وتقدمت بشكوى عن اختفاء طفلها، ثم أخذته إلى القرية وتركته هناك في رعاية أقاربها.

واستنفرت السلطات المختصة لمدينة يونجين والمدينة المجاورة وينجو، وللبحث عن الطفل المفقود مستخدمة في ذلك موارد وقوات كبيرة.

وعثر على الطفل في اليوم السادس. وسرعان ما تبين أن والدته هي التي ضللت الناس عمدا. واحتجزت المرأة بتهمة تعمدها نشر معلومات مضللة للسلطات والناس.