امرأة صينية ترتكب "جريمة" لتختبر حب زوجها
يهتم المجتمع الصيني كله بقضية طفل مفقود أعلنت أسرته عن مكافأة قدرها 500 ألف ين (75 ألف دولار) لمن يدل على مكانه.
إحدى ساكنات مدينة يونجين في مقاطعة تشيجيانج قامت بحيلة "خطف ابنها"، للتأكد مما إذا كان زوجها سيشعر بالقلق عليها وعلى ابنها- وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وذهبت المرأة الصينية، بعد خلاف مع زوجها، إلى مدرسة ابنهما، وطلبت منه الانتظار في سيارة أخرى، وذهبت هي إلى الشرطة وتقدمت بشكوى عن اختفاء طفلها، ثم أخذته إلى القرية وتركته هناك في رعاية أقاربها.
واستنفرت السلطات المختصة لمدينة يونجين والمدينة المجاورة وينجو، وللبحث عن الطفل المفقود مستخدمة في ذلك موارد وقوات كبيرة.
وعثر على الطفل في اليوم السادس. وسرعان ما تبين أن والدته هي التي ضللت الناس عمدا. واحتجزت المرأة بتهمة تعمدها نشر معلومات مضللة للسلطات والناس.
شاب وفتاة أجنبيان، تسلقا هرم خوفو، ليلًا، في الخفاء، هاربين من الشرطة كي يصوران مشهدا إباحيا، أثار سخطا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة
نشر مصور دنماركي يدعى Andreas Hvid، مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" للوصول إلى قمته وتصوير لقطات إباحية بينهما.
ليلًا، في الخفاء، تسلل شاب وفتاة أجنبيان وتسلقا هرم خوفو، هاربين من أعين الشرطة، وصورا مشهدًا إباحيًا، أثار سخطًا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة
في الخفاء وخلف أستار ظلام الليل، وبعيدًا عن أنظار الشرطة تسلق شاب دنماركي وصديقته هرم خوفو، لتصوير مقطع إباحي، نشره عبر حسابه على موقع الفيديوهات
ضجة أثارها المصور الدانماركي الشاب أندرياس هفيد Andreas Hvid، بعد المقطع الإباحي الذي نشره عبر موقعي يوتيوب وإنستجرام، بصحبة صديقته أعلى هرم خوفو.
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