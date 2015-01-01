"سنة عن كل 3 دولار".. السجن 10 سنوات لمشرد أمريكي سرق "ملابس داخلية"

حكمت محكمة استئناف أمريكية بحبس مدمن مخدرات مشرد، مدة عشر سنوات وراء القضبان، إثر سرقته ملابس داخلية من أحد المتاجر في ولاية إيلينوي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن المحكمة أوضحت في قرارها الأخير أنه من غير المناسب تغيير شروط الحكم الصادر بحق، ديفيد لوندي، الذي سرق ملابسا داخلية لا تتجاوز قيمتها الفعلية 50 دولارا أمريكيا، في عام 2015.

وكان الحكم الأولي على السارق استنادا لحبسه سنة واحدة مقابل كل 3.33 دولار من مجمل قيمة الملابس الداخلية التي سرقها، أي 10 سنوات لسرقته ملابس قيمتها 33 دولارا.

يرى حقوقيون أمريكيون أن الحكم الصادر لا يتناسب أبدا مع الجرم، الذي أقدم عليه لوندي، وأن المحكمة عاقبت الرجل على تعاطيه المخدرات وعلى حالته المشردة، أكثر من معاقبته على جريمة السرقة بحد ذاتها.

وحدثت الواقعة عندما دخل لوندي إلى متجر في ولاية إيلينوي الأمريكية، محاولا وضع ملابس داخلية في حقيبته الصغيرة، لتلاحظ إحدى البائعات ما يحدث وتسارع لمواجهة السارق.

وقال منظمة "Injustice Watch" الحقوقية في تقرير لها، إن لوندي "رد بسحب سكين أمام البائعة محذرا إياها من الاقتراب ومهددا بقتلها"، في حين ألقي القبض على الرجل في الليلة نفسها.

ولكن تصريح البائعة يتناقض مع ما نشر عن الحادثة، حيث أكدت لاحقا أن "سلوك الرجل لم يكن مزعجا بالنسبة لها"، كما أشارت زميلتها إلى أن تصرف لوندي لم يشعرها بالخوف أو القلق على حياة البائعة.