المصور الدنماركي يحذف الفيديو والصورة الإباحية في الهرم عبر حساباته

حذف المصور الدنماركي أندرياس هيفيد، صاحب المشهد الإباحي فوق سطح الهرم الأكبر، الفيديو والصورة الإباحية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي له ولصديقته من حسابه على مواقع "فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب".

الشاب الدنماركي حذف مقطع الفيديو الذي يظهر الرحلة التي تسلل فيها ليلًا إلى سطح الأهرامات بعد أن ضلل الأمن في المكان وصعد إلى الأعلى.

وغير المعلوم حتى الآن السبب الحقيقي الذي دفع المصور لمسح المقطع والصورة عبر حساباته "فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب".

وتسببت الصورة والفيديو الإباحي في إثارة موجة من الغضب بين المصريين في الأيام القليلة الماضية.