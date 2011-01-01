جمهور الأهلي يرحب بمحمود وحيد: "أي حاجة تيجي من ريحة الحيايب"

تصدر هاشتاج محمود وحيد، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، بعد إعلان النادي الأهلي التعاقد مع مدافع مصر المقاصة بشكل رسمي، وذلك عقب سلسلة من المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية.

وانضم محمود وحيد للنادي الأهلي مقابل 15 مليون جنيه لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من شهر يناير المقبل.

محمود وحيد، لعب ضمن صفوف المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم 2013، وبدأ مسيرته الاحترافية سنة 2011 مع نادي الإسماعيلي، وانتقل إلى مصر المقاصة، وأصبح واحدًا من اللاعبين المميزين داخل الفريق، وشارك مع "المقاصة" في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتميز المدافع الأيسر محمود وحيد بالمساندة الهجومية والتسديد من مسافات بعيدة.

وتفاعل محبي النادي الأهلي مع الهاشتاج بشكل كبير، واختلفت المنشورات بين الترحيب بلاعب، ومعبرين عن سعادتهم بالصفقات القوية التي يبرمها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.