مصريون ينتقمون من مصور فيديو الهرم الإباحي: "هيجيلكوا برد يا ولاد العبيطة"

اليوم PM 06:08
المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد"

المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد"

كتب: الحسيني محمد

أخبار متعلقة

بالصور| المصريون ينعشون حصيلة متابعي حسابات مصور فيديو الهرم الإباحي

بالصور| المصريون ينعشون حصيلة متابعي حسابات مصور فيديو الهرم الإباحي

بالفيديو| من الأفلام «السينمائية» إلى «الإباحية».. مشاهد فوق الهرم

بالفيديو| من الأفلام «السينمائية» إلى «الإباحية».. مشاهد فوق الهرم

أسامة هيكل: ننتظر تحقيقات النيابة بواقعة تصوير فيديو إباحي أعلى الهرم

أسامة هيكل: ننتظر تحقيقات النيابة بواقعة تصوير فيديو إباحي أعلى الهرم

"عوارة": وزير الآثار مطالب بتوضيح حقائق تصوير فيديو إباحي أعلى الهرم

"عوارة": وزير الآثار مطالب بتوضيح حقائق تصوير فيديو إباحي أعلى الهرم

موجة من الغضب والسخرية انتشرت تجاه الفيديو الإباحي المنشور في قناة المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد" في يوتيوب، بعد نشره مشاهد من مقطع فيديو "إباحي" مع صديقته أعلى الهرم الأكبر.

في وقت أدانت وزارة الآثار الواقعة، وأحالها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم.

الواقعة أثارت حفيظة جمهور السوشيال ميديا في مصر، وقال مصطفى محمود بلهجة حادة: "لما نيجي تمثال الحرية بتاعكوا محدش يزعل.. أمين؟"، فيما قال مهدي عقاب إن "كل من يمارس الجنس قرب الأهرامات سيصاب بلعنة الفراعنة".

وتهكم مادو زيزو: "هيجيلكم برد يا ولاد العبيطة". ومثله كتب طه محمد: "الفراعنة بيدوروا عليك".

وأضاف متولي ناصف مُوجهًا حديثه للمصور: "صاحب القبر اللي إنت موجود عليه ده لو كان موجود دلوقتى كان رد على بلدك كلها".

بينما علق حسن العطار قائلا: "ليعلم العالم ويرى، ويشهد التاريخ بأن تلك هي أخلاق المجتمعات الغربية المروجة للإباحية التى قد خلت منها كل مبادئ الإنسانية والدين واحترام سيادة الأوطان وأصول الشعب المصري، فنحن المصريين أعزنا الله بالدين الحق الإسلام وأخلاقنا هي الاحترام والكرامة والأصالة والوطنية والسلام، وأنت ترى الآن انتهاكهم لكل حقوقنا العربية المصرية بلا أي احتساب لذلك".

وتابع: "يصعدون الهرم لتصوير وترويج أفلامهم الإباحية وتعاطي المخدرات، ألم يكفهم العالم بأسره كي يفعلوا فيه ذلك؟ لماذا مصر؟".

في حين لم يلتفت آخرون للفعل الفاضح، وقال أحدهم "سيبك إنت.. المنظر فاجر من فوق"، ومثله أعرب سيف الإسلام عن أمنيته بالتواجد على قمة الهرم: "كان نفسي أطلع الهرم من زمان بس كانوا بيمنعونا".

وذهبت تعليقات البعض إلى دعوة المستخدمين إلى غلق قناة المصور الدنماركي بحملة بلاغات ليوتيوب، حيث قال حساب باسم mamiazy: "يا جماعة اعملوله ريبورت، القناة كلها هتتقفل عشان يتعلم الأدب ويحترم نفسه".

وحصد فيديو "تسلق الهرم الأكبر" 114 ألف مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عملية بحث على جوجل داخل مصر، تضمنت كلمات بحث مثل: (الهرم الأكبر، فيديو الهرم الأكبر، فيديو إباحي فوق الهرم).

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مصور دنماركي ينشر مقطعا إباحيا مع صديقته أعلى الهرم

مصور دنماركي ينشر مقطعا إباحيا مع صديقته أعلى الهرم

شاب وفتاة أجنبيان، تسلقا هرم خوفو، ليلًا، في الخفاء، هاربين من الشرطة كي يصوران مشهدا إباحيا، أثار سخطا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة
"الدمى الجنسية" البديل.. دراسة تؤكد نهاية "الدعارة" قريبا

"الدمى الجنسية" البديل.. دراسة تؤكد نهاية "الدعارة" قريبا

أوضحت نتائج دراسة استقصائية أجراها العلماء في إطار المؤتمر الدولي المعني بالجنس، أن أقدم مهنة عرفها البشر على وشك الانتهاء
"أوبر" تطلب "بقشيش" من عملائها

"أوبر" تطلب "بقشيش" من عملائها

بعد أن كان السائق في "أوبر" يطلب تقييما جيدًا بعد انتهاء رحلتك، لا تتعجب إن وجدته يقولك بوجه مبتسم "متنساش الإكرامية"
أول فيديو للمصور الدنماركي وصديقته أعلى الهرم

أول فيديو للمصور الدنماركي وصديقته أعلى الهرم

نشر مصور دنماركي يدعى Andreas Hvid، مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" للوصول إلى قمته وتصوير لقطات إباحية بينهما.
معلومات عن المصور الدنماركي صاحب المقطع الإباحي مع صديقته أعلى الهرم

معلومات عن المصور الدنماركي صاحب المقطع الإباحي مع صديقته أعلى الهرم

ليلًا، في الخفاء، تسلل شاب وفتاة أجنبيان وتسلقا هرم خوفو، هاربين من أعين الشرطة، وصورا مشهدًا إباحيًا، أثار سخطًا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة