محكمة فانكوفر الكندية تنظر إطلاق سراح المديرة المالية لـ"هواوي" بكفالة

اليوم AM 11:50
محكمة تنظر الإفراج عن المديرة المالية لشركة "هواوي" بكفالة

محكمة تنظر الإفراج عن المديرة المالية لشركة "هواوي" بكفالة

كتب: وكالات

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تنظر محكمة في فانكوفر الكندية، اليوم، إطلاق سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا بكفالة، والمحتجزة في كندا، وتنتظر منج وانزهو، 46 عاما، احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة.

وألقت السلطات الكندية القبض على "وانزهو" وابنة مؤسس الشركة، بناء على طلب من سلطات تطبيق القانون الأمريكية، وأشارت وزارة العدل الكندية إلى أن اعتقال "منج" كان بسبب الاشتباه بخرقها للعقوبات التجارية على إيران وسوف يتم تسليمها إلى الولايات المتحدة، بحسب "سبوتنك".

وتسببت عملية الاعتقال المفاجئة بصدمة لدى بكين وأثارت شكوكا جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج الممتدة لمدة 90 يوما، بحيث تعتبر هذه الخطوة ضربة لآمال إمكانية وجود أية تهدئة في التوترات التجارية بين البلدين.

وكانت السلطات الأمريكية تحقق في شركة "هواوي" لتصنيع أجهزة الاتصالات، منذ عام 2016 على الأقل، وذلك بتهمة شحن منتجات أمريكية الصنع إلى إيران وبلدان أخرى في انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.

وأكدت شركة "هواوي" الاعتقال في بيان له، وقالت إنه قد تم تزويدها بمعلومات قليلة عن التهم، مضيفة أنها ليست على علم بأي خطأ ارتكبته "منج".

وقالت السفارة الصينية في كندا إنها تعارض بحزم الاعتقال ودعت إلى إطلاق سراح "منج" فوراً، ولقى الاعتقال ردا حادا من وسائل الإعلام الصينية ووسائل التواصل الإجتماعي الصينية.

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