بالصور| جولة في حساب المصور الدنماركي صاحب المقطع الإباحي أعلى الهرم

اليوم AM 05:49
المصور الدنماركي

المصور الدنماركي

كتب: عبدالرحمن قناوي

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مصور دنماركي ينشر مقطعا إباحيا مع صديقته أعلى الهرم

مصور دنماركي ينشر مقطعا إباحيا مع صديقته أعلى الهرم

ضجة أثارها المصور الدانماركي الشاب أندرياس هفيد Andreas Hvid، بعد المقطع الإباحي الذي نشره عبر موقعي يوتيوب وإنستجرام، بصحبة صديقته أعلى هرم خوفو.

المصور وصديقته تسللا إلى أعلى الهرم ليلًا في خفاء الظلام، هاربان من أعين الشرطة، وصورا مشهدًا إباحيًا، أثار سخطًا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة عبر الـ"سوشيال ميديا".

أندرياس هفيد، صاحب الـ 23 عامًا اعتاد السفر حول العالم، وأصبح مهووسًا بالمغامرة والتصوير العاري في الأماكن الغريبة، مثل المباني ذات الارتفاعات الشاهقة، أو الأنفاق الموجودة تحت الأرض، أو المباني المهجورة، أو المناطق الأثرية، في مختلف البلدان والمدن في أرجاء الكوكب.

وبجولة داخل حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" يكتشف المتابع عشقه للتصوير في تلك الأماكن، التي يلتقط فيها الصور لنفسه وأصدقائه والغرباء في البلدان التي يزورها.

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