"مش صور إباحية".. مشهدان سينمائيان جسدا "الحب تحت هضبة الأهرامات"

خلف أستار ظلام الليل، وبعيدًا عن أنظار الشرطة، تسلل شاب دنماركي وصديقته وتسلقا هرم خوفو، لتصوير مقطع إباحي على سفحه، ونشره الشب، الذي يعمل مصور، عبر حسابه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

منطقة الأهرامات من الأماكن الساحرة والجذابة، وتتناسب بشكل كبير مع كثير من المشاهد السينمائية الرومانسية، التي تكون على عكس المقاطع الإباحية على شاكلة تلك التي التقطها المصور الدنماركي، إذ صور بها العديد من المخرجين مشاهد كثيرة جدا.

نستعرض في السطور التالية أبرز مشاهد الرومانسية المصورة عند الهرم:

- فيلم الحب فوق هضبة الهرم:

تدور أحداث الفلم في إطار اجتماعي رومانسي حول موظف شاب لا يستطيع توفير نفقات زواجه، فيقرر هو وخطيبته الزواج سرا، وبعدما يفشلان في الحصول على مكان مناسب ليلتقيا فيه، لا يجدان سوى هضبة الهرم، لكن يفضح زواجهما شرطة الآداب التي تقبض عليهما بتهمة فعل فاضح في الطريق العام، ويلقي الفيلم الضوء على مشاكل الشباب، والظروف الصعبة التي تواجههم في سبيل تحقيقهم لأبسط أحلامهم.

والفيلم من بطولة النجم الراحل أحمد زكي والفنانة آثار الحكيم ومن تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج عاطف الطيب.

- فيلم عريس من جهة أمنية:

هو فيلم كوميدي من بطولة الزعيم عادل إمام وشريف منير، ويحكي قصة رجل أعمال يحاول إبعاد كافة الشباب الذين يتقدمون لخطبة ابنته الوحيدة حبيبة وذلك بسبب حبه الشديد لها، وينجح فى ذلك فعلا، فى الوقت نفسه الذى يمارس نزواته مع زبونات البازار الذى يملكه، والتي تكون إحداها عند سفح الهرم مع سائحة هندية.