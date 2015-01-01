لماذا يهوى الأجانب التصوير العاري في الأماكن الأثرية؟

نشر المصور الدنماركي أندرياس هفيد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو "إباحي" مصور تجمعه مع صديقته وهما أعلى هرم خوفو، وهو ما أثار الكثير من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها داخل من منطقة الأهرامات، فسبقها 3 أحداث مشابهة، لأشخاص زاروا الأهرمات وحصلوا على صور تذكارية بالتعري.

ففي شهر أبريل 2017، زارت سائحة بلجيكية تدعى ماريسا بابين، الأهرامات، والتقط لها أحد أصدقائها صورًا عارية بمنطقة الأهرامات، وفي مارس 2015، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورًا لممثلة أفلام إباحية روسية بمنطقة الأهرامات، أثناء تصوير مقطع إباحي بالمنطقة.

وقال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن الأشخاص الذين يقمون بمثل هذه الأفعال يعانون من اضطراب نفسي يسمي "هوس التصوير العاري"، وهو ما يجعله يحرص على التقاط مثل هذه الصور بكثرة.

وأوضح فرويز لـ"الوطن"، أن هذا الهوس الداخلي لدى الفرد يزداد أثناء تواجده في المنطقة لما لها أهمية خاصة وحضارة كبيرة سمع عنها كثيرًا، فتجده يتحرك للحصول على هذه الصورة بأي صورة ممكنة وحتي وأن عرض نفسه للخطر.

وأوضح معتز السيد، نقيب المرشدين السياحين السابق، أن مثل هذه الأفعال تحدث من جانب عدد قليل من السائحين، مشيرًا إلى أنه لا يسمح بارتكاب مثل هذه الصور داخل منطقة المناطق الأثرية.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن هؤلاء السياح عند زيارتهم للأماكن الأثرية المصرية يكون لديهم "هوس: بعظمة الحضارة المصرية القديمة، فيعمل على الحصول على صورة تذكارية مختلفة لم يحصل عليها غيره، فأول شيء يفكر به هو "التعري".