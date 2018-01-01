أول فيديو للمصور الدنماركي وصديقته فوق سفح الهرم

شاب يلتقط صورًا إباحية مع صديقته بالأهرامات.. بعد "ما لفوا العالم"
نشر مصور دنماركي يدعى Andreas Hvid، مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" للوصول إلى قمته وتصوير لقطات إباحية بينهما.
وقال المصور تعليقا على الفيديو: "أواخر نوفمبر 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفًا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور عدة ساعات من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم".
وشارك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفيديو والصورة، مصحوبة بآلاف التعليقات الساخرة والغاضبة.
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