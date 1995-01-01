معلومات عن المصور الدنماركي صاحب المقطع الإباحي مع صديقته أعلى الهرم

أمس PM 11:07
أندريس هفيد

أندريس هفيد

كتب: مصطفى الصبري

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الشاب مصور دنماركي يدعى أندريس هفيد، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

- ولد عام 1995 في مدينة أرهوس الدنماركية.

- بدء العمل بالتصوير منذ عام 2008.

- بداية عمله في استكشاف الأماكن والتقاط الصور كانت مدينة آروس التي ولد بها.

- يفضل التصوير في الأماكن الغريبة، مثل المباني ذات الارتفاعات الشاهقة، أو الأنفاق الموجودة تحت الأرض، أو المباني المهجورة، أو المناطق الأثرية.

- معظم أعماله المصورة تكون موادا إباحية يصورها في المناطق التي يستكشفها.

- طاف بلدان كثيرة في أوروبا الشرقية وآسيا، وختم مؤخرا رحلاته بأفريقيا، وتحديدا في مصر.

- أبرز الأماكن التي زارها والتقط فيها صورا هي مفاعل "تشيرنوبل"، ودخله بطريقه غير قانونية.

- يعطي دورات تدريبية لمن يريد أن يتعلم استكشاف الأماكن الغريبة والتقاط صورا غير عادية بها، بأي شكل، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.

 

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