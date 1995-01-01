معلومات عن المصور الدنماركي صاحب المقطع الإباحي مع صديقته أعلى الهرم

ليلًا، في الخفاء، تسلل شاب وفتاة أجنبيان وتسلقا هرم خوفو، هاربين من أعين الشرطة، وصورا مشهدًا إباحيًا، أثار سخطًا وجدلًا واسعًا ومئات التعليقات الغاضبة عبر الـ"سوشيال ميديا".

الشاب مصور دنماركي يدعى أندريس هفيد، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

- ولد عام 1995 في مدينة أرهوس الدنماركية.

- بدء العمل بالتصوير منذ عام 2008.

- بداية عمله في استكشاف الأماكن والتقاط الصور كانت مدينة آروس التي ولد بها.

- يفضل التصوير في الأماكن الغريبة، مثل المباني ذات الارتفاعات الشاهقة، أو الأنفاق الموجودة تحت الأرض، أو المباني المهجورة، أو المناطق الأثرية.

- معظم أعماله المصورة تكون موادا إباحية يصورها في المناطق التي يستكشفها.

- طاف بلدان كثيرة في أوروبا الشرقية وآسيا، وختم مؤخرا رحلاته بأفريقيا، وتحديدا في مصر.

- أبرز الأماكن التي زارها والتقط فيها صورا هي مفاعل "تشيرنوبل"، ودخله بطريقه غير قانونية.

- يعطي دورات تدريبية لمن يريد أن يتعلم استكشاف الأماكن الغريبة والتقاط صورا غير عادية بها، بأي شكل، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.