حقيقة كلب اقتعلت عيناه في مصر والأردن.. وصدمته سيارة في رومانيا

عينه مغطاة بالدماء المختلطة بدموع الحزن والألم، يجلس بجانب الرصيف خائفًا، صور متدوالة لكلب مصاب صاحبها تعليق يخلو من الإنسانية "الكلب ده كان مصدعني كل شوية يهوهو عند البيت مش عارف أنام، رحت فرقعتله عنيه عشان يتعذب.."، إلا أن هذه ليست حقيقة.

انتشرت هذه الصور للكلب، على "فيسبوك"، ومعها نفس التعليق لأكثر من مستخدم، الأمر الذي أثار الشكوك، حول حقيقة هذه الصور، التي أثارت غضب المستخدمون، وخاصة المهتمون بحقوق الحيوان، في الصفحات المختلفة.

بالبحث على محرك "جوجل" للصور، تجد الكثير من المواقع المجهولة التي تنقل خبرًا عن هذا الكلب، وأن مجهولون اقتلعوا عيني وذيل كلب بشكل غير إنساني في الأردن، وغيرها نشرت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور الكلب وهو ينزف، دون ذكر مكان أو موقع الحادث.

أما عن حقيقة الصور، فكانت على حساب ناشطة لحقوق الحيوان رومانية تدعى "Anda Murgu"، حيث نشرت صور هذا الكلب الذي أطلقت عليه "Angle"، وكتبت أن رجل صدمه بسيارته وكان الكلب في حالة صدمة، فركض تحت الترام في المحطة، ما أدى إلى قطع ذيله، وبجانب إصابته البالغة.

وفي تعديل وتحديث، تابعت "Anda"، تطورات حالة "Angle"، وأنها أدخلته عيادة وعالجته مع قطع في الذيل والساق، إلى جانب علاج إصابات عينه، توقف النزيف، وأن حالته تحسنت.