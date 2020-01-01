صورة مدهشة.. سلحفاة "شايلة الطين" على ظهرها

منذ 52 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

كتب: وكالات

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انتشرت صورة مدهشة لسلحفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب الملايين بسبب حملها لـ"طين الأرض" على ظهرها.

وذكر موقع "Live Science" الذي تحدث مع صاحب الصورة من أجل معرفة المزيد من المعلومات، أن علماء الزواحف والبرمائيات وطلاب معهد "Washington College" ومؤسسات أخرى يراقبون حركة السلحفاة في مستنقعات ولاية ماريلاند.

وقال أورون أر كروهمال، أستاذ علم الأحياء في المعهد: "كل سلاحفنا مزودة بجهاز إرسال لاسلكي، ونحن نراقبها 24 ساعة في اليوم"، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وتابع أستاذ علم الأحياء: "تمنح السلاحف الباحثين الفرصة لدراسة الهجرة بأدق التفاصيل، ومن سنة إلى أخرى ينتقلون بنفس المسار، من أرض الصيف إلى مخابئ شتوية بجحور تحت الأرض، حيث ينتظرون انتهاء الطقس البارد كل عام يعودون إلى نفس الجحور".

وبحسب الخبير، استيقظت هذه السلحفاة مع "عالم حي صغير على ظهرها"، منذ فترة قصيرة، وذهبت إلى مكانها الشتوي بعد قضاء أسبوعين في الأرض الموحلة عند البحيرة الجافة.

لقد انتقلت معظم السلاحف الأخرى بالفعل إلى المنازل الشتوية، ويبدو أن هذه السلاحف لم تعط أي إشارات على أنها حية، ولكن بعد ذلك تحركت الأرض، وخرج الحيوان إلى السطح

والتقط تيموتي روث، أستاذ علم النفس في كلية فرانكلين ومارشال، هذه الصورة.

 

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