"من هاللو شلبي إلى فول الصين العظيم".. سهير الباروني فنانة من طراز خاص

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الفنانة سهير الباروني

الفنانة سهير الباروني

كتب: حاتم سعيد حسن

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تعتبر من أهم فناني الزمن الجميل.. سهير الباروني صاحبة كوميديا مختلفة، الجميع يحفظ الـ"ايفيهات" التي اشتهرت بها منذ مسرحية "هاللو شلبي" حتى فيلم "فول الصين العظيم" والعديد من الأعمال الفنية المختلفة والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي، وفي ذكرى ميلادها تستعرض "الوطن" حياة الفنانة سهير الباروني وبدايتها وأبرز نجاحاتها الفنية.

ولدت سهير الباروني في 5 ديسمبر عام 1937 بحي باب الشعرية العريق، بدايتها مع الفن كانت في مدرسة غمرة الابتدائية، حيث انضمت إلى فرقة الموسيقى بالمدرسة واشتهرت دومًا بتفوقها الدراسي.

كانت عاشقة للفن منذ طفولتها وجاءت صدفة جعلتها تلتحق بمجال الفن الذي تحبه، حينما أراد أحد أقاربها الانضمام لمعهد التمثيل وهو الفنان "عثمان محمد علي" واصطحابها معه للمعهد وحينها حضرت الاختبارات بالصدفة وطلب منها أحد أساتذة المعهد إلقاء جملة وحينما انتهت من إلقائها أعلن فوزها بالمركز الأول في الاختبار رغم أنها لم تتقدم للمشاركة من الأساس.

وبالطبع رفضت عائلتها أن تعمل بالمجال الفني ولكنها ظلت تحاول وتدرس بالمعهد وعن طريق معهد التمثيل كانت بداية عملها في الإذاعة وفي يوم أخبرها مدير فرقة الريحاني برغبة بديع خيري في مقابلتها.

وعند مقابلة بديع خيري أبدى إعجابه بها وعرض عليها العمل بالفرقة، ووافقت بالفعل ولكن ظلت والدتها ترفض أن تعمل سهير الباروني في الفن حتى أقنعها بديع خيري وحققت سهير نجاح كبير مع فرقة الريحاني وحينها رشحها سراج منير للمخرج هنري بركات للمشاركة في فيلم "أيام وليالي" أمام -العندليب- عبدالحليم حافظ ومن هنا انطلقت في عالم السينما فقدمت العديد من الأفلام الناجحة، وبرغم ذلك لم تتخلى عن عشقها للمسرح وبدأت بالعمل في فرقة "إسماعيل ياسين"، وبعد تعاونها مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في تقديم "الفوازير" تعاونت معهم في المسرح وقدمت مسرحية "حواديت" التي تعتبر من أهم محطاتها الفنية الناجحة لتأتي بعدها محطة أخرى لتثبت سهير الباروني أقدامها في عالم الكوميديا وتحقق نجاحا أخر وهي مسرحية "هاللو شلبي".

تنوعت أعمال الفنانة سهير الباروني بين السينما والتليفزيون والمسرح فقدمت أفلام مثل "سمع هس، فول الصين العظيم، الجواز للجدعان، النداهة، 30 يوم في السجن، زقاق المدق" وتميزت أيضا بالدراما التليفزيونية بالعديد من المسلسلات التي قدمتها مثل "لن أعيش في جلباب أبي، شاهد إثبات، عريس دليفري، فرقة ناجي عطاالله".

رحلت الفنانة سهير الباروني عن عالمنا بعمر ناهز 74 عامًا في 31 يناير عام 2012، بعد رحلة طويلة من الإبداع الفني حفرت من خلالها إسمها في قلوب الجماهير المصرية والعربية.

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