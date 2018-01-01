والت ديزني.. أسطورة فنية متعددة المواهب بدأت مع الفأر "ميكي"

البعض يظن أن والت ديزني هو فقط مبتكر شخصية الفأر "ميكي" الشهيرة، ولكن نجاح والت ديزني يفوق الحد، فهو ابتكر العديد من الشخصيات الكرتونية وتعددت أعماله الفنية بين الإخراج والمونتاج والكتابة بالإضافة إلى التمثيل الصوتي وهو أيضا رجل أعمال فأنتج الأعديد من أفلام الرسوم المتحركة وأسس شركة "والت ديزني" وصاحب مدينة "ديزني لاند".

ويعتبر والت ديزني من أكثر الأشخاص الذين حصدوا العديد من جوائز أوسكار في التاريخ فقد فاز بالجائزة 22 مرة بعد أن ترشح لأوسكار 37 مرة، وفي يوم ميلاد "والت ديزني" الذي ولد في 5 ديسمبر عام 1901، وتستعرض "الوطن" بدايات والت ديزني ونجاحاته.

اسمه الحقيقي هو "إلياس" وولد في مدينة شيكاغو وكان يهوى الرسم والتلوين في سنوات مراهقته، ويبيع الوجبات والجرائد للمسافرين في السكك الحديدية ودرس والت ديزني بمدرسة "ماكينلي الثانوية" وتعلم فيها الرسم والتصوير، وترك الدراسة حينما بلغ الـ16 سنة من عمره.

بدأ مشواره بالعمل كرسام في الجرائد ثم إلتقى بـ"أب أيوركس" وبدأوا في تأسيس شركتهم الخاصة، وبدأ والت ديزني العمل بالأفلام القصيرة وواجه الكثير من التجارب والفشل حتى توصل إلى ابتكار شخصية "ميكي ماوس" فكان خطوة في طريق نجاحه الحقيقي.

وفي عام 1937 صدر فيلم "سنووايت والأقزام السبعة" الذي يعتبر أول فيلم رسوم متحركة طويل وحقق نجاحا كبيرا، لتتوالى الأفلام بعد ذلك مثل "أليس في بلاد العجائب، سندريلا، الجميلة النائمة و بونوكيو".

وتم فتح فرع جديد لاستديو "والت ديزني" في عام 1939 بكاليفورنيا، وفي عام 1941 أعلن رساموا ديزني الإضراب واستقال عدد كبير منهم وهذا ما جعل الشركة تخفق بعض الشيء واحتاجت إلى عدة سنوات لتستعيد عافيتها بالكامل.

وافتتحت مدينة ألعاب "ديزني لاند" في عام 1955 بكاليفورنيا وحققت شهرة كبيرة وأصبحت مكانا معروفا للأطفال يقابلون به شخصيات ديزني بشكل واقعي يجعلهم يشعرون بالسعادة، وبعد بضع سنوات فكر والت ديزني في إفتتاح حديقة ترفيهية جديدة وكانت هذه الملاهي تحت الإنشاء حينما هاجم المرض والت ديزني.

في عام 1966 تم تشخيص مرض والت ديزني بإصابته بسرطان الرئة وبعد فترة قصيرة فارق الحياة في 15 ديسمبر عام 1966 عن عمر ناهز 65 عامًا تاركًا وراءه الكثير من الأعمال الفنية والشخصيات الكارتونية التي قام بإبتكارها لتسعد ملايين الأطفال والأشخاص حول العالم.