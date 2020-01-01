"من بينها تقليل الاستحمام".. 4 ممارسات يومية لتحسين الصحة وإطالة العمر

قد تحدث فوائد عديدة في حياتك بسبب تغير واحد بسيط في نظام الحياة اليومي، فبعض التغييرات تساعد في تحسين الحالة الصحية وإطالة العمر.

وفيما يلي بعض التغييرات التي يمكن إدخالها على الحياة، وقد تحدث تغييرا إيجابيا وتترك تأثيرات تحسن الصحة الجسدية والنفسية، وفقًا لـ"روسيا اليوم":

1- التخلي عن استخدام المنبه:

أوضحت نتائج دراسات يابانية، أن الأصوات العالية والمفاجئة تؤثر سلبا على الجهاز العصبي للإنسان، كما تسبب زيادة خطر النوبات القلبية، لذلك من الأفضل في عالمنا المعاصر قضاء أطول فترة ممكنة في هدوء.

2- اقتناء الحيوانات المنزلية:

وجدت نتائج الدراسات أن التواصل العاطفي مع الحيوانات المنزلية الأليفة يخفِّض من التوترات النفسية للإنسان، وهذا يعزز نظام المناعة في الجسم ويخفِّض من مستوى الالتهابات المدمرة للخلايا.

3- تقليل الاستحمام:

يرجح العلماء أن الصابون والماء الساخن يحرمان الجلد من الطبقة الدهنية التي تحميه من البكتيريا الخطرة والعدوى، لذلك فإن الاستحمام المتكرر قد يصبح عاملا في إضعاف الجسم وإصابته بمختلف الأمراض.

4- تناول الخبز:

توصل علماء من ألمانيا إلى أن تناول قشرة الخبز المحمصة في الطعام تزيد من مضادات الأكسدة التي تمنع تطور السرطان في الجسم، كما أن الجزء الرخو من الخبز قد يكون مفيدا عند تناوله بكميات قليلة.