لماذا فقد الكثيرون في العصر الحجري أصابعهم؟ علماء يجيبون

كشف فن الكهوف الذي اكتشف في جميع أنحاء العالم عن طبعات يدوية واضحة باللون الأصفر والأصباغ القديمة الأخرى.

وينقص هذه الطبعات بشكل منتظم أجزاء من الأصابع، ويعتقد العلماء أن إنسان ما قبل التاريخ قطع أصابعه كجزء من طقوس دينية- وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقال العلماء إن الأصابع المفقودة قد تكون نتيجة للبيئة القاسية في عصور ما قبل التاريخ، وقد يكون الصقيع والحوادث والحيوانات من الأسباب المحتملة الأخرى لفقدان الأصابع.

وأضاف عالم الآثار مارك كولارد، من جامعة سايمون فريزر في كندا، أن "بتر الأعضاء هو سلوك شائع إلى حد ما في العديد من المناطق في الماضي القريب".

وأوضح: "يبدو أن البيانات المتاحة تتناسب بشكل معقول مع فرضية مفادها أن بعض الأشخاص من العصر الحجري القديم كانوا يقومون ببتر أصابعهم لغرض التضحية الدينية".

وزعمت بعض التفسيرات والنظريات أن الناس القدماء ربما بتروا أصابعهم باعتبارها طريقة للتعبير عن الحزن والحداد وفقدان أحد أفراد الأسرة، إلا أن العلماء ذهبوا إلى أن التفسير الأكثر ترجيحا هو أنهم اعتمدوا هذه الطريقة بمثابة تضحية دينية.