دراسة: سلحفاة عملاقة شهيرة قد تساعد في القضاء على السرطان

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دراسة سلحفاة عملاقة شهيرة قد يساعدنا في القضاء على السرطان

دراسة سلحفاة عملاقة شهيرة قد يساعدنا في القضاء على السرطان

كتب: وكالات

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كشفت نتائج دراسة الحمض النووي لأحد الحيوانات الأطول عمرا في العالم، أدلة جديدة حول أسرار طول عمره الاستثنائي، في اختراق علمي قد يساعدنا في مكافحة السرطان يوما ما.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن العلماء درسوا سلسلة جينوم اثنتين من السلاحف العملاقة، بما في ذلك السلحفاة الشهيرة "Lonesome George"، وهي العضو الأخير في سلاحف جزيرة "Pinta" المنقرضة، وحددت الدراسة الجينات المرتبطة بإصلاح الحمض النووي، والاستجابة المناعية وقمع الأورام، غير الموجودة لدى الفقاريات قصيرة العمر.

وتوفيت "Lonesome George" في عام 2012، عن عمر ناهز 100 عام تقريبا، ما يشير إلى الانقراض الرسمي لنوعها.

ودرس فريق البحث جينوم سلحفاة "Aldabra" العملاقة من "Aldabra Atoll"، وهي النوع الوحيد من السلاحف العملاقة التي ما تزال تعيش في المحيط الهندي.

ووجدت الدراسة جينات إصلاح الحمض النووي المحددة للنسب، وكذلك المسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي والاستجابة المناعية وتطور السرطان.

وقال الباحثون في الورقة البحثية الجديدة، التي نُشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution: "تشير دراستنا أيضا إلى استراتيجيات تطورية محددة ترتبط بزيادة العمر، وتوسع فهمنا للمحددات الجينية للشيخوخة".

ويمكن ربط هذه الجينات بالحياة الطويلة للسلاحف، وعلى الأرجح بحجم السلاحف غير المعتاد أيضا.

وبينما أن الأنواع الأطول عمرا تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، فإن الأورام نادرة للغاية لدى السلاحف.

وتظهر الدراسة الجديدة أن لديها مجموعة موسعة من مثبطات الأورام مقارنة مع الفقاريات الأخرى.

وتعد النتائج خطوة مهمة نحو فهم أفضل للآليات البيولوجية، التي تساعد هذه الحيوانات على العيش فترة طويلة.

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