صلاح أفضل لاعب عربي في تاريخ "البالون دور" والرابع إفريقيا

حل نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح في المرتبة السادسة بقائمة أفضل 30 لاعبًا على مستوى العالم، والخاصة بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب بالعالم.

إنجاز صلاح بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في ترتيب "البالون دور" يجعله خامس لاعب إفريقي يدخل القائمة بعد كلٍ من الليبيري جورج وايا الذي دخلها عامي 1995 و1996، والإيفواري ديدييه دروجبا في أعوام 2007 و2009 و2010 و2012، والكاميروني صامويل إيتو عامي 2006 و2009، والجزائري رياض محرز دخلها عام 2016.

وبحصول نجم منتخب مصر ونادي ليفربول على المركز السادس يكون تخطى إنجاز ديدييه دروجبا الذي حل في المركز التاسع في عامي 2009 و2010، والثامن عام 2012، بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز الذي حل في المركز السابع عام 2016، كما عادل محمد صلاح المرتبة التي حققها صامويل إيتو عام 2006.

وحقق ثلاثة لاعبين أفارقة مراكز أفضل من صلاح في ترتيب "البالون دور"، حيث حقق الليبيري جورج وايا، الجائزة عام 1995، وحل ثانيًا عام 1996، وديدييه دروجبا الذي حل رابعًا عام 2007، وصامويل إيتو الذي حل خامسًا عام 2009.