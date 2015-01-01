رصد "العفريت" خلف كوكب بلوتو

أعلن علماء فلك، اليوم الثلاثاء، رصد كوكب قزم تم اكتشافه وراء كوكب بلوتو بمسافة كبيرة، وأطلق عليه اسم "غوبلن" أو العفريت.

وكان علماء الفلك قد رصدوا الكوكب الدائري، الذي يبلغ عرضه ثلاثمائة كيلومتر فقط، عام 2015 وقت عيد الهالوين، وهذا هو سر الاسم العجيب الذي أطلق عليه.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" لم يعلن عنه قبل اليوم الثلاثاء حتى تم تسجيل ملاحظات إضافية، ونقلت "أسوشيتد برس" عن سكوت شيبارد من معهد "كارنيغي" للعلوم، وهو أحد علماء الفلك الذين شاركوا في رصد واكتشاف الكوكب، إن مدار غوبلن حول الشمس طويل للغاية، ففي أبعد نقاطه، يبعد 2300 مرة ضعف بعد الشمس عن الأرض.