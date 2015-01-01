آخر الأخبار

رصد "العفريت" خلف كوكب بلوتو

رصد "العفريت" خلف كوكب بلوتو

بعد سقوطه من الطابق الرابع.. طفل ينجو من الموت مرتين

بعد سقوطه من الطابق الرابع.. طفل ينجو من الموت مرتين

بالفيديو| في تسجيل نادر.. عمرو دياب: "أنا أكتر مطرب طلعت عليه إشاعات"

بالفيديو| في تسجيل نادر.. عمرو دياب: "أنا أكتر مطرب طلعت عليه إشاعات"

"جمهوره من الأشباح".. قصة مسرح مهوك "المنحوس"

"جمهوره من الأشباح".. قصة مسرح مهوك "المنحوس"

رصد "العفريت" خلف كوكب بلوتو

منذ 14 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

علماء فلك: السفر عبر الزمن إلى الماضي أصبح ممكنا!

علماء فلك: السفر عبر الزمن إلى الماضي أصبح ممكنا!

دراسة تشعل جدلا جديدا حول "بلوتو".. هل هو كوكب أم لا؟

دراسة تشعل جدلا جديدا حول "بلوتو".. هل هو كوكب أم لا؟

"هل هو كوكب أم قمر؟".. جدل علمي حول "بلوتو"

"هل هو كوكب أم قمر؟".. جدل علمي حول "بلوتو"

وكالة "ناسا" تنتظر رسالة من السماء

وكالة "ناسا" تنتظر رسالة من السماء

أعلن علماء فلك، اليوم الثلاثاء، رصد كوكب قزم تم اكتشافه وراء كوكب بلوتو بمسافة كبيرة، وأطلق عليه اسم "غوبلن" أو العفريت.

وكان علماء الفلك قد رصدوا الكوكب الدائري، الذي يبلغ عرضه ثلاثمائة كيلومتر فقط، عام 2015 وقت عيد الهالوين، وهذا هو سر الاسم العجيب الذي أطلق عليه.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" لم يعلن عنه قبل اليوم الثلاثاء حتى تم تسجيل ملاحظات إضافية، ونقلت "أسوشيتد برس" عن سكوت شيبارد من معهد "كارنيغي" للعلوم، وهو أحد علماء الفلك الذين شاركوا في رصد واكتشاف الكوكب، إن مدار غوبلن حول الشمس طويل للغاية، ففي أبعد نقاطه، يبعد 2300 مرة ضعف بعد الشمس عن الأرض.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

بدأ العديد من مستخدمي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في نشر مقاطع فيديو لطهو الهوت دوج والسجق على الموقد أو في أفران الميكروويف والغريب في الأمر أن الهوت......
"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

في حادثة مأساوية، رحل لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمنتخب المصري، صفوت عبدالحليم، عن عمر ناهز 67 عاما محترقا داخل الشقة التي يقطن بها في منطقة مصر الجديدة
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع وفاق سطيف اليوم

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع وفاق سطيف اليوم

يلتقي النادي الأهلي بنظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، على استاد السلام.
ماذا يحدث إن تناولت العفن.. هل هو خطر على جسم الإنسان؟

ماذا يحدث إن تناولت العفن.. هل هو خطر على جسم الإنسان؟

يطلق اسم العفن على أنواع مختلفة من الفطر، التي تشكل أجساما صغيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويمكن مشاهدة العفن الفطري في العديد من الأماكن، حيث تتواجد مستعمرات
صور| سعر قميص محمد صلاح "المنسل" الذي ارتداه خلال زيارته لرمضان صبحي

صور| سعر قميص محمد صلاح "المنسل" الذي ارتداه خلال زيارته لرمضان صبحي

نشر الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة حديثة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ارتدى خلالها إطلالة كاجوال أنيقة، خلال