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بعد سقوطه من الطابق الرابع.. طفل ينجو من الموت مرتين

منذ 36 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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سقط طفل من "شقته" في الطابق الرابع، وسجل معجزة بمستشفى سان جورج بلندن، عقب عودته للحياة بعد نزع أجهزة الإنعاش عنه، وكشف المستشفى مؤخرا، أن أنور نيازي، الطفل البالغ من العمر 11 شهرا، دخل إلى المستشفى في حالة حرجة، في يوليو من العام الماضي، إثر سقوطه من ارتفاع 40 مترا.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" نظرا لإصابة أنور البالغة، طلب الأطباء وقتها من والدته هاوا روتانسينجوا ألا تنظر إلى ابنها، والذي نقل إلى المستشفى وقد فقد كمية كبيرة من الدم، وقرر الأطباء بعد أربعة أيام من العمليات الجراحية للطفل، إيقاف الأجهزة التي تدعم تنفسه وتبقيه على قيد الحياة، وفق ما نقل موقع "ديلي ستار" البريطاني.

وكانت المفاجأة بالنسبة للأطباء المشرفين على أنور، عودته للتنفس بشكل تلقائي، دون أجهزة مساعدة، وحذر أخصائيون من أن الطفل لن يكون قادرا على السير والتحدث والإبصار والسمع، ولكنه خالف مجددا توقعاتهم، إذ كشفت اختبارات طبية أجريت له بعد مرور 11 يوما، قدرته على الكلام والسمع.

وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع على الحادثة، تمكن أنور من الزحف والوقوف، واليوم بات الطفل يبلغ من العمر عامين، ويتمتع بصحة جيدة، ونقل الموقع البريطاني عن متحدث في المستشفى قوله: "يشعر الفريق الطبي بالسعادة لسماع الأنباء الطيبة عن صحة أنور"، إن سماع مثل هذه النتائج الإيجابية حافز لنا.

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