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"فيس بوك" يكشف معلومات جديدة عن مخترق الـ50 مليون حساب

منذ 21 دقيقة
"فيسبوك": مخترق الـ50 مليون حساب لم يستخدم البيانات ليدخل لمواقع أخرى

"فيسبوك": مخترق الـ50 مليون حساب لم يستخدم البيانات ليدخل لمواقع أخرى

كتب: مصطفى الصبري

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قالت شركة "فيسبوك" إن المحققين تأكدوا أن من اخترق الـ50 مليون حساب مؤخرا لم يتمكن من الوصول إلى المواقع الأخرى التي تستخدم الدخول الموحد من خلال "فيسبوك".

وكانت هناك مخاوف من أن أكبر اختراق في تاريخ "فيسبوك" سيطال حسابات Tinder ،Spotify، Instagram ومواقع أخرى، التي سجلها أصحابها من خلال "فيسبوك"، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر جاي روزين، نائب رئيس "فيسبوك" المشرف على الأمن، في بيان: "حللنا الوصول إلى طرف ثالث خلال فترة الهجوم الذي حددناه، ولم يعثر هذا التحقيق على أي دليل على أن المهاجمين دخلوا إلى أي تطبيقات باستخدام تسجيل الدخول إلى فيسبوك".

وقالت المواقع التي تستخدم "Facebook Login"، إنهم لم يتعرفوا على أي مؤشرات على اختراق مستخدميهم.

وأكدت شركة "فيسبوك"، الجمعة الماضية، أنها اكتشفت خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم، بسبب مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين" ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.

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