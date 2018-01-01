موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة.. مساء اليوم 3/ 10

يحل فريق "ليفربول" الإنجليزي ضيفا على نابولي الإيطالي في قمة مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء اليوم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على قنوات "بي إن سبورتس".

وتبث مباراة ليفربول ونابولي على قناة "beIN SPORTS HD5" مباشرة بتعليق حفيظ دراجي.

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا مستحقا على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ3 أهداف، في منتصف الشهر الماضي، في اللقاء القوي الذي جرى على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أما فريق نابولي الإيطالي، فواجه فريق "ريد ستار بلجراد" الصربي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.