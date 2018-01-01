بالصور| بعد حضوره مباراة سطيف.. هل علاء مبارك عضوا في النادي الأهلي؟

أثار حضور علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف لمؤازرة الفريق الأحمر، تساؤلاً حول إذا ما كان علاء مبارك عضوا في النادي الأهلي، خاصة بعد قرار الداخلية بمنع حضور جماهير القلعة الحمراء والسماح لـ8500 مشجع من أعضاء النادي الأهلي.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع حضور جماهير لمباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي، ووفاق سطيف الجزائري، المقامة على أرض ملعب استاد السلام، في إطار مباريات الذهاب لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وان الحضور سيكون مقصوراً على 8500 مشجع من أعضاء النادي الأهلي فقط، ومن جانبهم ألتزم النادي الأهلي وجماهيره بالقرار المصدر.

ولم ينف علاء مبارك في أي تصريح إعلامي عضويته في النادي الأهلي من قبل كما أن نجله "عمر" يلعب ضمن ناشئي القلعة الحمراء ما يقوي فرضية عضويته في النادي.

ومن المعروف أن علاء مبارك من عشاق نادي الإسماعيلي ويحرص على حضور مبارياته المهمة في أغلب الأحيان.