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كيف تحمي تطبيق "واتساب" على هاتفك من الاختراق والتجسس؟

منذ 53 دقيقة
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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حذرت إحدى شركات مكافحة الفيروسات من برامج تجسس جديدة قادرة على قراءة رسائل الدردشة واختراق الهاتف عبر تطبيق "واتساب".

ورغم أنه من التطبيقات الأكثر شعبية انتشارا واستخداما حول العالم فيسمح هذا التطبيق، الذي يخلو من الإعلانات، بتبادل الرسائل والصور والفيديوهات والمكالمات بشكل فوري، إلا أنه لم ينج أيضاً من الثغرات، التي قد تسمح باختراقه والتجسس على المستخدمين، فكيف يمكنك حماية نفسك من المراقبة على تطبيق "واتساب"؟.

حذرت شركة مكافحة الفيروسات (G DATA) من برامج ضارة جديدة تسمى "Android.Trojan-Spy.Buhsam.A" وهي برامج تجسس جديدة قادرة على قراءة رسائل واتسآب وإصابة الهاتف الذكي بأكمله، بحسب "دويتشه فيله".

ومن بين أشياء أخرى، يمكن لبرامج التجسس قراءة رسائل محادثات "واتسآب" كاملة، كما يمكنها الوصول إلى سجل التصفح والصور وجهات الاتصال والرسائل القصيرة وكاميرا الهاتف المحمول، مما يعني ببساطة اختراق خصوصية الهاتف الذكي بالكامل.

وفقاً لتحليل خبراء مطوري برامج مكافحة الفيروسات (G DATA)، فإن البرمجيات الخبيثة مبرمجة نسبياً أو لا تزال قيد التطوير، ويشار إلى ذلك من خلال إرسال إشعار "بدء الخدمة" بعد بدء تشغيل الخدمات. 

ويبدو حالياً أن البرمجيات الخبيثة لا تنتشر بشكل نشط، ربما لعدم اكتمالها، ومع ذلك يجب الحذر، فعلى الرغم من تشفير الرسائل عند التنقل بين شركاء الدردشة، يمكن فك تشفيرها وقراءتها.

ومن جهة أخرى، بإمكانك تجنب المخاوف الأمنية الخطيرة عبر تنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة مثل متجر "جوجل بلاي أو آبل ستور" وقراءة تعليقات التطبيقات والتقييمات عن كثب، وذلك بحسب ما نشره موقع "ميركور" الألماني.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك حماية هاتفك الذكي باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات، غير أن هذه البرامج قد لا تتعرف على بعض البرمجيات الخبيثة، بحسب ما نشره موقع "نيوز. دي" الألماني.

 

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