لأول مرة.. صورة توثق لحظة انطلاق الحرب العالمية الثانية

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منذ 51 دقيقة
صورة للحرب العالمية الثانية

صورة للحرب العالمية الثانية

كتب: وكالات

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لأول مرة، نشرت صورة لم يجر عرضها من ذي قبل أولى الطلقات التي أشعلت الحرب العالمية الثانية خلال القرن الماضي، وأدت إلى مقتل 70 مليون شخص في واحدة من أسوأ كوارث البشرية على مر العصور.

وتوثق الصورة المأخوذة باللونين الأبيض والأسود طلقة من سفينة بحرية ألمانية، صوب مرفأ غدانسك في بولندا، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشعلت هذه الطلقة المثيرة من سفينة "شيلزفينج هولستاين" في 1 سبتمبر 1939 شرارة الحرب، فبعد يومين فقط من إطلاقها، بادرت بريطانيا إلى إعلان الحرب على ألمانيا النازية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وجرى عرض الصور التاريخية في مزاد علني ببريطانيا ويرتقب أن تباع صور الحرب المدمرة بمئتين وخمسين جنيها إسترلينيا  للقطعة الواحدة.

وتمكن مؤرخ بريطاني من الحصول على صور الهجوم الأول لألمانيا على بولندا خلال ستينيات القرن الماضي في إطار مساع لحفظ الذاكرة العسكرية.

وسعى زعيم النازية أدولف هتلر إلى السيطرة على المدينة التي شكل الألمان 85 في المئة من سكانها خلال ثلاثينيات القرن الماضي لكن أكثرهم طردوا من البلاد بسبب الحرب.

واستغرقت الحرب العالمية الثانية ستة أعوام كاملة إذ بدأت في الأول من سبتمبر 1939 ووضعت أوزارها في 2 سبتمبر 1945.

ودارت هذه الحرب بين ألمانيا وإيطاليا واليابان من جهة ودول الحلفاء من جهة أخرى وشكلت هذه المواجهة العسكرية منعطفا بارزا في التاريخ الحديث.

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