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طبق الكسكسي التونسي يتفوق على المغربي والجزائري في بطولة العالم

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طبق الكسكسي التونسي يتفوق على المغربي والجزائري في بطولة العالم

اليوم AM 03:23
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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فاز فريق تونسي، بلقب بطولة العالم في إعداد وجبة الكسكسي، خلال مهرجان دولي استضافته بلدية سان فيتو لو كابو الإيطالية، وتفوق الكسكسي التونسي على نظيره المغربي، في المسابقة التي أجريت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و30 سبتمبر، وشهدت مشاركة دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وأنجولا وساحل العاج وفرنسا وفلسطين والسنغال.

وبحسب "سكاي نيوز" يضم الفريق التونسي الفائز: الطهاة نبيل بكّوس ويوسف العبدلي وأمجد حسني، الذين تفننوا، ليلة الأحد، في إعداد طبق الكسكسي، الشهير في دول شمال أفريقيا، وأقرّت لجنة التحيكم بأن الكسكسي التونسي هو الأفضل عالميًا على مستوى التقديم والمذاق.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الطباخ فياميتا فادا، بالإضافة إلى 14 صحفيًا وطاهيًا ومدونا إلكترونيا، وأثار التتويج جدلًا بالمواقع الاجتماعية، وقال معلقون إن الكسكسي التونسي يستحق اللقب، إذ يتميز بأصالته ولذته ومكوناته الثرية، فيما علق آخرون إن تتويج الفريق التونسي هو تتويج لكل دول شمال أفريقيا، على اعتبار أن كسكسي تونس لا يختلف كثيرًا عن نظيره في المغرب أو الجزائر، باستثناء بعض المكونات، مثل الفلفل الحار والخضر المستعملة.

ويتنافس كل من المغرب والجزائر وتونس على أحقية نسبة طبق الكسكسي إليها، فيما يجمع باحثون على أن الكسكسي ذو أصول أمازيغية، وهو ملك مشترك لشعوب المنطقة، وُجد قبل أن تظهر الدول الموجودة حاليًا.

 

 

 

 

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