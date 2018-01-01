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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع وفاق سطيف اليوم

منذ 27 دقيقة
فريق الأهلي

فريق الأهلي

كتب: مصطفى الصبري

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يلتقي النادي الأهلي بنظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، على استاد السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة "bein sports Hd2"، بتعليق الثنائي علي محمد علي وحفيظ دراجي، بالإضافة إلى البث الأرضي لقناتي النيل للرياضة والثانية المصرية.

كما تذيع قناة "Arena Sport" المفتوحة المباراة، وتعتبر واحدة من القنوات الرئيسية التي تبث العديد من البطولات الأوروبية والأفريقية الشهيرة مجانًا بدون تشفير، ومنها بطولة دوري أبطال أفريقيا، حسب موقع "archy newsy".

القناة متوفرة على قمر "يوتيل سات" على ترددات 11512، 11595، 11678، بمعدل تصحيح 30000.

 

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