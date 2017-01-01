بالفيديو| لحظة مواجهة متسلقين انهيارا جليديا على أحد جبال باكستان

في لقطات تحبس الأنفاس وثق أحد المغامرين لحظات مواجهة انهيار جليدي على جبل في باكستان، ولكن لحسن الحظ لم يصب منهم أي شخص بأذى.

وأظهرت اللقطات لحظة انهيار ثلجي من سلسلة صخرية على جبل في باكستان في المكان الذي كانوا يتسلقون منه، بحيث يمكن رؤية السحب من الثلوج المتدفقة في طريقها نحوهم بينما يصرخون "إنه قادم"، وفقًا لـ"ديلي ميل".

واختبأ المتسلقون خلف مجموعة من الصخور حمتهم من الانهيار الثلجي، الذي كان من الممكن أن يقتلهم.

وصور المقطع أحد المتسلقين بينما كان يختبئ خلف صخرة في الوقت الذي كانت الانهيارات الثلجية تمر فوقها، وسرعان ما تم تغطيهم بسحابة ثلجية بيضاء ومع ذلك استمر المغامر في تصوير الحدث المرعب.

ويمكن سماعه في المقطع وهو يلهث في حالة صدمة حيث أن بقايا الانهيار الجليدي يغطي جسمه بالثلج والجليد، وعندما يهدأ الثلج، نادى المتسلق على أصدقائه لمعرفة ما إذا كان أحد قد أصيب.

لحسن الحظ كان يبدو أن مجموعة المتسلقين لم يصابوا بأذى بسبب حدوث غريب.

جدير بالذكر أن الانهيارات الجليدية على الجبال على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان تسببت بمئات الوفيات على مدى العقد الماضي.

في عام 2017، قتل أكثر من 100 شخص بعد تساقط الثلوج الكثيفة التي تسببت في انهيار جزء من القرية وعرقلة الطرق لوقف عمليات الإنقاذ.