فيديو رصد المعجزة.. سقوط طائرة في المحيط ونجاة جميع الركاب

معجزة.. سقوط طائرة في المحيط ونجاة جميع الركاب
سقطت طائرة ركاب بميكرونيزيا غربي المحيط الهادي كان على متنها 57 شخصا، وأظهرت لقطات فيديو عمليات الإنقاذ، التي قام بها عناصر من البحرية الأميركية "المارينز" كانوا بالقرب من موقع سقوطها.
وجرى إنقاذ جميع الركاب، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى اليابس عن طريق السباحة وبمساعدة رجال الإنقاذ، حسب شبكة "سكاي نيوز" العربية.
وأضافت أن الطائرة سقطت في بحيرة متصلة بالمحيط لدى توجهها للهبوط في مطار قريب من اليابس، حيث أنقذ أسطول من القوارب الصغيرة جميع ركاب وطاقم الطائرة المنكوبة.
والطائرة من نوع بوينغ 737-800، وتابعة لشركة نيوجيني، وهبطت على المياه على بعد حوالي 145 مترا من المدرج، في ظروف رديئة.
وأظهر الفيديو عناصر البحرية الأمريكية، وهم يسيرون على جناح الطائرة المغمورة جزئيا، ثم يدخلون إلى كابينة القيادة لتفقد الأجزاء الداخلية.
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