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علماء يعلنون موعد فناء الكون: هذه آخر أيام الأرض

منذ 28 دقيقة
علماء يعلنون موعد فناء الكون: هذه آخر أيام الكرة الأرضية

علماء يعلنون موعد فناء الكون: هذه آخر أيام الكرة الأرضية

كتب: وكالات

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أعلن فريق دولي من العلماء أن الكون لن ينفجر قبل ما لا يقل عن 150 مليار سنة، أي أكثر بكثير من سنه التقريبي الذي يبلغ 13.8 مليار سنة.

وبحسب "سبوتنيك"، نشر الأخصائيون دراسة على موقع "arXiv.org"، عبروا فيها عن مثل هذه الاستنتاجات بعد مراقبة 10 ملايين مجرة، بوساطة كاميرا Hyper Suprime-Cam وتلسكوب Subaru، كما جاء على موقع "أساهي شيمبون".

وتمكن الباحثون من تتبع توزع المادة المظلمة والطاقة، التي تشكل أكثر من 95% من كتلة الكون المرصود، وقدر العلماء معدل سرعة توسع الكون، ولاحظوا، أنها أبطأ بكثير مما كان يعتقد سابقا.

ويحاول العلماء كشف فناء الكون المحتمل، ووفقا لدراسات مختلفة، فإن العالم المرصود سيبقى موجودا من 22 مليار إلى 150 مليار سنة وسوف ينتهي وجوده نتيجة انفجار عظيم.

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