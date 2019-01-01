خبر "صادم" لمستخدمي "واتسآب"

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"واتساب" في طريقه لطرح تحديث جديد ربما يكون صادماً لمستخدميه كافة

"واتساب" في طريقه لطرح تحديث جديد ربما يكون صادماً لمستخدميه كافة

كتب: الوطن

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"نهاية واتساب"، هذا ما حذرت منه تقارير إخبارية عالمية، بخصوص تطبيق التراسل الفوري الأشهر وتحديثه الجديد المرتقب الذي يمكن أن يطرحه "واتساب".

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريراً أشارت فيه إلى أن "واتساب" في طريقه لطرح تحديث جديد، ربما يكون صادماً لمستخدميه كافة.

وأوضحت أن "واتساب"، منصة للتراسل، اعتمدت على فكرة أنها تطبيق للدردشة على الهواتف الذكية "أندرويد"، و"آي أو إس"، لا يوجد به أي محتوى إعلاني.

لكن يبدو، وفقاً لمصادر خاصة بالصحيفة أن شركة "فيسبوك"، المالكة لـ "واتساب"، قررت طرح تحديث جديد سيضم في طياته وجود إعلانات على "واتساب".

ويعد "واتساب" تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، حيث يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم شهرياً.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك ربما كان سبب قرار برايان أكتون؛ الذي شارك في تأسيس تطبيق المراسلة الفوري "واتساب"، أن يغادر العمل في شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضاً منه على خطط "فيسبوك" المستقبلية تجاه "واتساب"، بحسب موقع "سبق" السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن ما يعزّز ذلك، نشر أكتون تغريدة، قال فيها إنه حان الوقت لحذف "فيسبوك" من على جهازك.

وبالفعل نقلت الصحيفة البريطانية عن المتحدث باسم "واتساب" قوله إن منصة الدردشة الأشهر ستبدأ في عرض الإعلانات بدءاً من العام المقبل 2019.

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