9 معلومات لا تعرفها عن "قطة" محمد صلاح

نشر اللاعب العالمي محمد صلاح منذ قليل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة له جمعته بقطة صغيرة أثارت إعجاب الجمهور.

وجاءت التعليقات حول محاولة التعرف على نوع القطة وسعرها، ومن المتضح أنه من أنواع قطط "الهيمالايا" المميزة.

ويرصد "الوطن" أهم المعلومات عن ذلك النوع من القطط:

1- ينتج قط الهيمالايا من تزاوج قطين من فصيلتي الشيرازي الفارسي، والسيامي، وهو ما قام بإنتاجه للمرة الأولى مجموعة من علماء الحيوان في أمريكا الشمالية منذ عام 1930، حيث أرادوا الحصول على نوع جديد من القطط يحمل صفات تلك الفصيلتين نظرًا لأهميتهما وشهرتهما الواسعة على مستوى العالم.

2- يتميز قط الهيمالايا بعينيه الواسعتين الدائرتين ذات اللون الأزرق، وبعض الفتحات الصغيرة بأنفه، ووجهه المسطح، ووجود أنفه على نفس مستوي العينين وعد بروزها للخارج.

3- يأخذ فمه شكل رقم ثمانية باللغة العربية، وشعره كثيف وطويل للغاية، ويتميز أيضًا بجسده الصغير وأرجله القصيرة التي تعطي له شكلًا جذابًا.

4- ويظهر قط الهيمالايا باللون الأبيض أو الكريمي، وله ذيل قصير ذو شعر كثيف أيضًَا، وتتميز أطرافه وذيله بلون أغمق بدرجات بسيطة عن لون جسده.

5- يتميز أيضًا جسد الهيمالايا بكبر الحجم نوعًا ما عن القط السيامي.

6- وبعد انتاج فصيلة الهيمالايا نتيجة تزاوج الشيرازي والسيامي، أصبح ينتج فيما بعد نتيجة تزاوج قطين من فصيلته أيضًا.

7- يولد قط الهيمالايا بلون أبيض كاملًا، ثم تبدأ أطرافه بالتلون بشكل تدريجي بعد الأسبوع الأول من ولادته.

8- لا تساعده أطرافه الصغيرة على القفز لمسافات عالية مثل بقية الفصائل الأخرى.

9- ووفقًا لموقع catbreedslist يتراوح سعر قط الهيمالايا ما بين 600 إلى 1000 دولار أمريكي.