بعد سنوات من القلي الخاطئ.. تعرف على الطريقة الصحيحة للبطاطس المحمرة

كشف موقع "ديليش" أن معظم الطرق المستخدمة منذ سنوات لقلي البطاطس كانت خاطئة.

وتحتوي البطاطس على الكثير من النشويات والكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم للمحافظة على وزنه ولياقته، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وهناك بعض النصائح والتقنيات للحصول على بطاطس مقلية مثالية، منبها موقع "ديليش" إلى الأخطاء الشائعة في هذه الوجبة الشهيرة في كل أنحاء العالم بما في ذلك المنطقة العربية.

1- ينصح بعدم غمس البطاطا في الماء قبل بداية القلي لفترة طويلة جدا، ورغم أن ذلك يعطي البطاطا شكلها المقرمش، إلا أن تركها لفترة طويلة في الماء يفقدها قيمتها الغذائية.

2- اختيار حبات البطاطس الذهبية والمسطحة قليلا وبيضاوية الشكل ورقيقة الجلد، لأن تلك البنية في حبة البطاطا تعطي طعما أفضل.

3- في مدرسة تعلم الطبخ، يتعلم الطباخ أن قلي البطاطس مرة واحدة فقط كاف، عكس ما يقوم به الناس، وهو قليها مرتين، تكون درجة الحرارة في الأولى أقل من الثانية.

4- وينصح خبراء في الطبخ، بتغميس قطع البطاطس بالزيت المعتدل قبل وضعها في الزيت الساخن، لأن وضعها مباشرة يؤدي إلى عملية تبخر بسبب ملامسة حبات الماء للزيت ويؤدي إلى بطاطس مقلية قاسية.