آخر الأخبار

بعد سنوات من القلي الخاطئ.. تعرف على الطريقة الصحيحة للبطاطس المحمرة

بعد سنوات من القلي الخاطئ.. تعرف على الطريقة الصحيحة للبطاطس المحمرة

فيديو مرعب.. سمكة قرش تمنع قاربا من الإبحار

فيديو مرعب.. سمكة قرش تمنع قاربا من الإبحار

متى يكون الأشخاص مملين في حديثهم؟

متى يكون الأشخاص مملين في حديثهم؟

دراسة: التدخين يسبب كارثة بيئية عالمية

دراسة: التدخين يسبب كارثة بيئية عالمية

بعد سنوات من القلي الخاطئ.. تعرف على الطريقة الصحيحة للبطاطس المحمرة

منذ 28 دقيقة
تعرف على الطريقة الصحية للبطاطس المحمرة

تعرف على الطريقة الصحية للبطاطس المحمرة

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بفضل "البطاطس".. أمريكا تفوز بمعركة بحرية في الحرب العالمية الثانية

بفضل "البطاطس".. أمريكا تفوز بمعركة بحرية في الحرب العالمية الثانية

مجموعة من الأخطاء الشائعة تتسبب في طرد الموظفين

مجموعة من الأخطاء الشائعة تتسبب في طرد الموظفين

في اليوم العالمي ضد "دايت".. البطاطس والمكرونة قد تساعد على حرق الدهون

في اليوم العالمي ضد "دايت".. البطاطس والمكرونة قد تساعد على حرق الدهون

"الشقط واصطياد عريس" سلاح رحاب ضد الإحباط.. والسر في "البطاطس المحمرة"

"الشقط واصطياد عريس" سلاح رحاب ضد الإحباط.. والسر في "البطاطس المحمرة"

كشف موقع "ديليش" أن معظم الطرق المستخدمة منذ سنوات لقلي البطاطس كانت خاطئة.

وتحتوي البطاطس على الكثير من النشويات والكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم للمحافظة على وزنه ولياقته، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وهناك بعض النصائح والتقنيات للحصول على بطاطس مقلية مثالية، منبها موقع "ديليش" إلى الأخطاء الشائعة في هذه الوجبة الشهيرة في كل أنحاء العالم بما في ذلك المنطقة العربية.

1- ينصح بعدم غمس البطاطا في الماء قبل بداية القلي لفترة طويلة جدا، ورغم أن ذلك يعطي البطاطا شكلها المقرمش، إلا أن تركها لفترة طويلة في الماء يفقدها قيمتها الغذائية.

2- اختيار حبات البطاطس الذهبية والمسطحة قليلا وبيضاوية الشكل ورقيقة الجلد، لأن تلك البنية في حبة البطاطا تعطي طعما أفضل. 

3- في مدرسة تعلم الطبخ، يتعلم الطباخ أن قلي البطاطس مرة واحدة فقط كاف، عكس ما يقوم به الناس، وهو قليها مرتين، تكون درجة الحرارة في الأولى أقل من الثانية.

4- وينصح خبراء في الطبخ، بتغميس قطع البطاطس بالزيت المعتدل قبل وضعها في الزيت الساخن، لأن وضعها مباشرة يؤدي إلى عملية تبخر بسبب ملامسة حبات الماء للزيت ويؤدي إلى بطاطس مقلية قاسية.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

"المايسترو الصغير".. 9 معلومات عن نجم الأهلي الراحل صفوت عبد الحليم

في حادثة مأساوية، رحل لاعب النادي الأهلي المصري السابق والمنتخب المصري، صفوت عبدالحليم، عن عمر ناهز 67 عاما محترقا داخل الشقة التي يقطن بها في منطقة مصر الجديدة
حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

حمدي الوزير لـ"الوطن": مشهد قبضة الهلالي الشهير كان "تنمر مش تحرش"

أصبح الفنان حمدي الوزير، أشهر أيقونة للتحرش منذ ظهور "الكوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأدواره المتعددة التي قدمها على الشاشة الفضية عن التحرش
بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

بالفيديو| سجق "يصرخ" رافضا الطهي

بدأ العديد من مستخدمي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في نشر مقاطع فيديو لطهو الهوت دوج والسجق على الموقد أو في أفران الميكروويف والغريب في الأمر أن الهوت......
عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

عطل فني جديد لدى عدد من مستخدمي "فيس بوك".. هل واجهته؟

اشتكى كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حدوث خلل في الموقع، وذلك عن تحديث الصفحة الرئيسية حيث4 تظهر لهم رسالة بحدوث خطأ ما، وعند إعادة التحميل يعو
قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

قتل 40 امرأة.. سفاح أغرى الجميلات: "أنا ابن عاهرة"

وصف تيد بوندي نفسه بأنه "أكثر شخص قاسي وابن عاهرة ستقابله"، وتثبت جرائمه بالتأكيد أن هذا صحيح