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كيف تعرف أهم مقعد على متن الطائرة؟.. ابحث عن "المثلث الأسود"

منذ 30 دقيقة
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تعرف على كيفية اختيار مقعدك المميز في الطائرة

كتب: وكالات

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هناك العديد ممن اعتادوا السفر على متن الطائرات ما جعلهم يتمتعون بخبرة جوية تجعلهم على علم بمعايير الأمن الجوي سواء مخارج الطوارئ، وإجراءات السلامة، والزر الذي يمنحك مساحة أوسع على مقعدك، وكمامات التنفس، لكن عندما يتعلق الأمر بالنوافذ فإنهم يفكرون في الإطلالة الجيدة فقط.

لكن نوافذ الطائرات لا تهدف إلى منح المسافرين إطلالة جيدة فقط، بل لتوفير الأمان أيضا، فإذا اعتقد طاقم الطائرة أن هناك مشكلة مع الجناح، مثل اللوحات أو القلابات أو حتى المحركات، فإن نافذة بعينها هي أفضل وسيلة للتحقق من هذه الأزمة، وفقا لصحيفة "البيان".

ويتوجه المعنيون إلى المقعد الذي يتمتع بإطلالة جيدة، وعادة ما يكون هذا المقعد مميزا بعلامة "مثلث أسود" صغير مرسوم على هيكل الطائرة الداخلي فوق النافذة.

وقال مهندس الفضاء الجوي المتقاعد، لي بالنتين، إن المثلث الأسود يشير إلى موقع ما، يسمى بمقعد ويليام شاتنر، أو المقعد ذو الرؤية الأوضح للجناح.

ولا تظهر هذه العلامة عند حجز المقعد إلكترونيا، لكن ربما قد تلاحظها في سفرياتك المقبلة عند صعودك على متن الطائرة.

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