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بالصور| يقتلون أمهم ببشاعة ويستحمون في دمائها من أجل طقس شيطاني

منذ 30 دقيقة
ثلاثة أشقاء يقتلون أمهم ببشاعة ويستحمون في دمائها

ثلاثة أشقاء يقتلون أمهم ببشاعة ويستحمون في دمائها

كتب: وكالات

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كثرت الجرائم العائلية بشكل كبير جدا في العالم أجمع، ولا يمر يوم إلا وتنشر المواقع والصحف أخبارا عن قتل أب لأولاده، أو ذبح رجل لزوجته، أو عن زوجة تسمم زوجها، لكن ما أقدم عليه ثلاثة أشقاء في بيرو كان الأبشع في كل تلك الجرائم، حيث أقدموا على قتل أمهم المسنة، بطريقة بشعة بزعم أن أحدهم رأي من يأمره بذلك في الحلم.

وبعد أن قتلت السيدة تيودورا كيسبي كسيلاهوا، البالغة من العمر 75 عامًا، على يد أبنائها، أخرجوا أمعائها بسكين ثم فقأوا عينها، ولم يكتفوا بذلك، بل استحموا في دمائها، بسبب ما ادعوا أنه أمر علوي جاء للشقيقهم الأصغر، يخبره بأنها تم اختيارها للتضحية في طقوس شيطانية، بحسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

ووجدت الشرطة جثة المرأة المسنة في منزلها بقرية أندابامبا الجبلية بشمال بيرو، ولكن بعض أعضائها كانت مفقودة، وقد تم القبض على الأبناء الثلاثة، الذين اعترفوا بجريمة القتل الوحشية، ومن المتوقع أن تصل عقوبتهم للسجن مدى الحياة.

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